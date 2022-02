Afrique: Demi-finales CAN 2021 - Un "classique" du foot africain, selon Amunike

Yaoundé — Le tableau des demi-finales de la CAN, constitué d'équipes avec des stars à l'image de l'Egypte et du Sénégal ou des formations misant plutôt sur le collectif comme le Burkina Faso et le Cameroun "est un véritable classique" du football africain, estime le Nigérian Emmanuel Amunike vainqueur de la CAN 1994.

"Ce sera du 50-50 et ça a été toujours le cas et à ce niveau, c'est l'engagement qui va faire la différence", a déclaré à l'APS l'ancien attaquant nigérian, membre du Groupe d'études technique de la Confédération africaine de football (CAF) durant la CAN 2021.

Emmanuel Amunike, qui était basé à Garoua (nord du Cameroun), voit "de belles équipes qui n'ont qu'une idée en tête, aller conquérir le trophée continental".

Le Ballon d'or africain 1994 a rappelé qu'a ce niveau "ce ne sont pas les noms qui feront la différence, mais l'équipe la plus forte mentalement".

"Ceux qui voudront davantage du trophée, iront au bout", a soutenu le vainqueur de la CAN 1994 et des Jeux olympiques 1996.

Emmanuel Amunike, sélectionneur de la Tanzanie à la CAN 2019, a invité les Fédérations africaines de football à travailler davantage les fondamentaux et les petites catégories.

"Seul le travail à la base peut faire la différence", a dit l'ancien entraîneur U17 (2014-2017) du Nigeria, actuellement basé à Santander (Espagne) où il s'occupe des équipes de jeunes.

Après avoir joué au Nigeria (Julius Berger), Amunike a porté le maillot du Zamalek d'Egypte (1991-1994) avant de s'expatrier au Portugal (Sporting CP), en Espagne (Barcelone et Albacete), aux Emirats arabes unis et au Liban.