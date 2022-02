Madagascar: Santé sexuelle et reproductive - Les journalistes s'engagent pour la planification familiale

Chacun de ces trois lauréats du concours s'est vu remettre un chèque de un million d'ariary.

Afin de renforcer la visibilité des enjeux mis en avant dans le cadre de l'évènement satellite du Forum Génération Égalité, la Coalition " liberté à disposer de son corps et santé et droits sexuels et reproductifs " a organisé un concours national ouvert à tous les journalistes. Ils ont été invités à traiter les thématiques sur " l'accès des adolescents et jeunes à la contraception " et " avortements non sécurisés ".

À travers leur soumission, les participants ont mis en lumière les problèmes et solutions liés à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes notamment la sexualité précoce, la grossesse précoce non désirée, le risque de mortalité maternelle augmentée, la stigmatisation autour de l'utilisation des contraceptifs, les services amis des jeunes ainsi que la gratuité de la contraception. Pour ce qui est des articles ou des reportages relatifs aux avortements non-sécurisés, les problèmes et les solutions liés à ce problème ont été surtout mis en exergue dans les productions des journalistes.

Lauréats. Un prix a été décerné au meilleur journaliste pour chaque catégorie (radio, presse écrite et télévision). La remise des prix s'est tenue hier à Antanimena et le prix du meilleur article en langue malagasy a été décerné à Heriniaina Andrianirina, journaliste de " Gazetiko " du groupe Midi Madagasikara. À noter qu'il a déjà remporté le prix du meilleur journaliste lors du concours sur les Objectifs du millénaire pour le développement du Système des Nations Unies à Madagascar en 2008.