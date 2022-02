Madagascar: L'œil du vazaha - Des photos de Madagascar seront exposées à Nantes

Du 2 au 26 février la Médiathèque municipale, Place du Marché, 44830 Bouaye abritera des photos prises à Madagascar. L'événement s'intitulera L'œil du vazaha.

C'est une commande de la Médiathèque de Bouaye, ville près de Nantes. Ayant prêté une attention particulière au travail de Denis Rion, les commanditaires lui proposent de faire une exposition sur la vie quotidienne des malgaches à travers son œil artistique. Il a photographié, ces derniers temps, les gens dans l'exercice de leur métier et dans leur vie quotidienne, sous le thème " Scène de vie ". Une chose l'a toujours inspirée lors de ses visites à Madagascar, c'est ce qu'il nomme les petits métiers de rue qui maintenant ont disparu, chez lui en Europe. Vendeur de tout, gargotes pour boire un café avec des mokary, couturières, réparateurs de tout également : téléphone, ceintures, chaussures... . Un autre lieu qu'il affectionne particulièrement est le marché. " Le mot commerce est un beau mot car il induit une relation, une discussion. Discuter un prix est une réalité économique mais aussi un moyen d'échange ". Montrer les richesses du cœur, la force de vivre, la patience des Malgaches qui forcent le respect malgré une réalité économique bien difficile.

" Je suis très content de ce travail et heureux de présenter mes photos ici, en France ", a-t-il avancé. Il exposera une quarantaine de photos dont les tirages ont été faits à Fianarantsoa, par son ami Pierrot Men.

Malgache d'adoption. Éclairagiste au théâtre et pour la danse pendant 20 ans, la création des lumières de spectacles l'a tout naturellement amené à la photo. Ses rencontres avec des artistes, metteurs en scène, chorégraphes de différents pays ont été déterminantes dans son désir de capter, de transmettre.

Il a traversé les cinq continents, une abondance de cultures, de mode de vie, de systèmes de pensées et de rythmes. Aller rencontrer " l'autre " dans son art et dans sa vie l'a toujours et de plus en plus intéressé. Tenter de ramener quelques essences d'ailleurs pour dire les différences, mais également que le monde est un. " J'ai mené depuis plusieurs années un travail de mémoire sur la création chorégraphique contemporaine au travers de l'image photographique. Ce travail s'est fait dans divers continents, et a été l'objet de plusieurs expositions au Mali, à Madagascar, en Guyane, au Brésil, en Afrique du Sud et en France bien évidemment, dans divers festivals de danse contemporaine et autres " a-t-il fait savoir.

Ces derniers temps ses pas se sont attachés à l'Afrique en général et à Madagascar en particulier. La Grande île est un pays qui ne cesse de le fasciner et de le bouleverser à chacune de ses visites. Malgré des difficultés économiques importantes, le photographe trouve chez les Malgaches une grande dignité, une force de vie, une patience qui forcent le respect. " Je fréquente également le pays depuis 9 ans pour y mener diverses actions en collaboration avec l'Institut Français et les Alliances Françaises de l'île. Malgré des difficultés économiques importantes, je trouve chez les malgaches une grande dignité, une force de vie, une patience qui forcent le respect. J'aime à dire : La lumière dans les yeux des Malgaches est unique. J'œuvre depuis une dizaine d'années à Madagascar en posant un regard sur des événements culturels phares de la Grande île, tels que les festivals I'Trôtra, " Zengny'Zo " et " Stritarty " ". Denis Rion est également fondateur de la résidence de création Regards Croisés sur Diego Suarez en partenariat avec l'Alliance Française d'Antsiranana. Ses travaux se font en collaboration avec l'Institut Français et les Alliances françaises de l'île.

À part l'exposition photo, la musique malgache retentira dans la salle et les visiteurs auront également l'occasion de goûter l'art culinaire du pays.