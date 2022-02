Afrique de l'Ouest: Diplomatie - L'UE un partenaire loyal et dévoué pour le Sahel

" La région du Sahel est la plus importante pour l'Europe en ce moment ", selon la représentante spéciale de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, Emmanuela Del Re, qui s'est concentrée sur la crise au Mali.

Le bloc européen voit des opportunités au Sahel, même au milieu de l'instabilité, des activités terroristes et de la faiblesse de la gouvernance. Le dernier grand défi en date - le report des élections au Mali par le gouvernement de transition - a conduit l'UE à annoncer son soutien aux sanctions de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao). Ainsi, malgré l'instabilité, l'UE continuera d'être un " partenaire loyal et dévoué " des pays du Sahel, a déclaré Emmanuela Del Re. " Il y a un fort sentiment que tout ce qui se passe au Mali a un effet sur toute la région 3. ... Il est important que le Mali démontre ... [qu'il est] capable de développer un système démocratique approprié avec un système de gouvernance approprié ", a-t-elle ajouté.

" La gouvernance au Sahel a été un objectif majeur pour l'UE ", a souligné Emmanuela Del Re, qui a pris ses fonctions en juillet dernier pour un mandat qui durera jusqu'en août 2022. Elle invite les habitants de la région à pouvoir compter sur leurs gouvernements pour fournir des services de base, y compris la sécurité des citoyens assurée par la police, si les pays de la région veulent connaître un développement durable.

En décembre dernier, l'UE a publié des domaines et des objectifs prioritaires avec les pays et régions partenaires - en se concentrant sur des thèmes tels que les droits de l'homme et la démocratie, la paix, la stabilité et la prévention des conflits; tandis que la "Stratégie intégrée" du bloc pour la région du Sahel a été publiée en avril. " C'est très important de fixer, de manière très claire, les principes sur lesquels la stratégie doit se baser.

Et dans le cas de l'Union européenne, l'un des grands principes qui guident vraiment l'approche générale est la question de l'appropriation et de la responsabilité mutuelle ", a fait savoir Emmanuela Del Re. " Ce sont deux concepts que je voudrais souligner parce que la propriété, bien sûr, est l'ambition majeure [pour] s'assurer que tout ce que nous faisons est réellement géré et passe entre les mains des Sahéliens ", a- -t-elle expliqué.

Les défis actuels aux progrès de la région comprennent le changement climatique et les crises alimentaires, ainsi que le mouvement des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, a assuré la représentante spéciale de l'UE.

Emmanuela Del Re coordonne également avec d'autres partenaires ayant un intérêt dans la région, y compris les États-Unis, ce qui, selon elle, est important pour assurer une approche " holistique " du Sahel. Elle a, d'ailleurs, remercié les États-Unis pour leur " soutien vital " en matière de sécurité et de renseignement. Elle a indiqué qu'il était important que l'UE s'aligne sur les mesures prises par la Cédéao: l'imposition d'un embargo commercial, la suppression de l'aide financière, le gel des avoirs du Mali et la fermeture des frontières.

Or les sanctions européennes pourraient aggraver les souffrances humanitaires au Mali, où une personne sur trois dépend de l'aide humanitaire, dans ce pays qui connaît sa pire insécurité alimentaire depuis dix ans. 70% de la nourriture est importée et 1,2 million de personnes sont confrontées à une crise alimentaire, a indiqué un groupe d'organisations non gouvernementales.

" Il est impératif que la communauté internationale continue de répondre aux besoins urgents des populations et que toute nouvelle sanction comporte des exemptions humanitaires concrètes. Celles-ci doivent être surveillées et mises en œuvre, sinon les personnes les plus vulnérables au Mali en paieront le prix ", a déclaré Franck Vannetelle, directeur national du Mali au Comité international de secours, dans un communiqué.