Afrique: CAN TotalEnergies 2021, Réactions - " L'Égypte a un avantage psychologique sur le Cameroun "

Des égyptiens vivants au Cameroun se prononcent sur la demi-finale CAmeroun - Égypte qui se joue ce jeudi à Yaoundé.

Le dernier carré de la Can total energie 2021 est connu. Le Burkina Faso , le Sénégal, le Cameroun et l'Égypte sont les quatre dernières nations qui prétendent encore au titre final.

Si dans l'affiche Sénégal -Burkina Faso les deux équipes comptabilisent zéro trophée continental, l'autre demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte met en opposition des équipes ayant déjà remporté 12 trophées continentaux.

Une rencontre que les égyptiens du Cameroun entrevoient avec beaucoup d'appréhension.

Khairy Elgammal homme d'affaires égyptien pense que:

" la victoire face au Maroc n'a pas été facile, on a réussi à s'imposer deux buts contre un dans un match que nous avons commencé difficilement. Vous êtes sans ignorer que l'histoire entre le Maroc et l'Égypte renseigne que le Maroc s'est souvent imposé face aux Pharaons mais pour cette fois l'Égypte a pu tirer son épingle du jeu grâce à ses joueurs cadres que sont Mohamed Salah, Elneny et autres Trezeguet.

Pour la rencontre contre le Cameroun, l'Égypte part avec un avantage psychologique puisque historiquement l'Égypte a toujours gagné le Cameroun mais cette fois le match sera âprement disputé, le Cameroun a montré de très belles choses , les égyptiens aussi sont montés en puissance donc je pense que l'Égypte va gagner mais en tant qu'égyptien vivant au Cameroun, même si le Cameroun gagne je serai toujours content car c'est mon deuxième pays : je vis ici , je travaille ici , je mange ici donc je suis camerounais aussi. Donc si l'Égypte ne gagne pas cette demi-finale, je serai à fond derrière le Cameroun pour la finale. "

Nous sommes deja satisfaits du parcours des Pharaons

Yasser Elgammal, homme d'affaires égyptien aussi donne son sentiment sur cette affiche :

" Honnêtement, au début de cette compétition, je ne pouvais pas imaginer l'Égypte a ce niveau de compétition. Les matchs de poule ne nous ont pas permi de mettre assez d'espoir sur cette équipe.

Mais l'Égypte a reussi à élever son niveau de jeu et à s'imposer en huitième puis en quart de finale de cette compétition grâce son expérience et nous en sommes heureux.

La confiance est revenue et nous espérons désormais remporter cette coupe. Toujours est-il que même si l'Égypte s'arrête à ce niveau de compétition, nous sommes satisfaits déjà satisfaits du parcours des pharaons .

Le Cameroun c'est une très grande équipe et en réalité nous égyptiens nous craignons beaucoup le Cameroun . C'est vrai que les résultats ne sont pas toujours au bout mais nous sommes conscients qu'en Afrique, le Cameroun est une très grande nations de football. En plus je suis au Cameroun depuis 20 ans donc je me sens un peu camerounais. Ça fait que depuis le début de cette compétition j'ai toujours voulu que l'Égypte et le Cameroun ne s'affrontent pas malheureusement le destin en a décidé autrement maintenant si l'Égypte gagne , je sera content , si le Cameroun gagne je serai content aussi. Ce sont deux équipes qui jouent sur leur expérience ça sera donc un match très relevé. "