Ile Maurice: Batsirai - L'alerte 2 maintenue

Selon le cinquième bulletin de la station météorologique de Vacoas émis ce mardi 1er février à 10h10, l'alerte cyclonique 2 a été maintenue. Batsirai se trouve à 480 km de Maurice.

Le cyclone tropical évolue actuellement dans une zone qui favorise son intensification et au cours des six dernières heures, il a légèrement changé de trajectoire et se déplace désormais dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 15km/h.

Sur cette trajectoire le cyclone Batsirai s'approche de Maurice et représente une menace potentielle pour le pays. Les dernières observations indiquent le risque d'une nouvelle recurvature de la trajectoire vers le sud-ouest, ce qui rapprochera le centre de Maurice.

Le temps sera mi-couvert à nuageux avec des ondées passagères surtout à l'est, au sud et sur le plateau central, plus fréquentes dans l'après-midi. Une détérioration marquée du temps est prévue dans la soirée.

Le vent soufflera du sud-est à une vitesse d'environ 45 km/h avec des rafales de 90 km/h dans les régions exposées. Le vent se renforcera davantage ce soir pour atteindre des rafales de l'ordre de 100 km/h.

La mer sera très forte avec houles de 4 à 5 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées.

Le prochain bulletin sera émis vers 16h10.