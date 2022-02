Maroc: Chambre des conseillers - Clôture mercredi de la session d'automne

Rabat — Le bureau de la Chambre des conseillers a tenu, lundi, une réunion consacrée à la délibération de l'ordre du jour de la Chambre au titre de cette semaine.

Au début de la réunion, le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara et les membres du bureau se sont arrêtés sur les conclusions de la réunion de la commission de coordination entre les Chambres des Conseillers et des Représentants, tenue mercredi dernier et durant laquelle l'accent a été mis sur l'importance de la coordination régulière entre les deux institutions pour atteindre la complémentarité en matière d'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles ainsi qu'un traitement efficient des questions d'intérêt commun, indique un communiqué du bureau de la deuxième Chambre.

Pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, le bureau a approuvé l'ordre du jour de la séance des questions orales de ce mardi, dont le premier axe sera consacré à questionner la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville sur "l'urbanisme et le logement insalubre", alors que le deuxième sera dédié à interroger la ministre du tourisme sur "le plan d'urgence pour le soutien du tourisme et les mesures prises vis-à-vis des secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire".

Au niveau législatif, ajoute la même source, le bureau a pris acte du dépôt de deux propositions de lois de la part des membres du Conseil et décidé de tenir une séance plénière, mercredi 02 février 2022 à 11H00, afin de procéder à l'examen et au vote de 7 projets de lois finalisés, renforçant ainsi le bilan législatif de la Chambre au titre de la session d'octobre, avec 21 textes législatifs au total.

Afin d'organiser les travaux de séance plénière, une réunion de la conférence des présidents est prévue ce mardi à 13H30.

Le bureau de la Chambre des conseillers a décidé de clôturer la session d'octobre, mercredi prochain, directement après la séance législative.