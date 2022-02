Algérie: Algérie-Indéonésie - Volonté commune de booster la coopération dans le domaine de la recherche scientifique

Alger — L'Algérie et l'Indonésie ont manifesté, lundi, leur volonté commune de booster la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour qu'elle soit "au diapason de l'excellence des relations historiques et politiques" entre les deux pays".

Lors de l'audience accordée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, à l'ambassadeur d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, les deux parties ont procédé à "une évaluation de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et ont constaté que cette coopération demeure en deçà des potentialités que recèlent les deux pays", note un communiqué de ce ministère.

Dans ce cadre, les deux parties ont manifesté "leur volonté commune de booster cette coopération pour qu'elle soit au diapason de l'excellence des relations historiques et politiques entre les deux pays".

Pour ce faire, les deux parties ont convenu de "mettre en place un cadre juridique rénové qui prendra en compte les nouvelles tendances aux normes mondiales en pédagogie et en recherche scientifique et également les différentes réformes introduites dans le système d'enseignement des deux pays", indique le communiqué, relevant que ce cadre "doit aussi prendre en charge les grandes priorités des deux pays qui sont identiques, à savoir la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen".

Par ailleurs, ils ont convenu d'"encourager la mobilité d'enseignants-chercheurs et des doctorants et les accueillir dans les laboratoires de recherche des deux pays", ajoute le communiqué, soulignant que les deux parties "ont particulièrement insisté sur la nécessité de prévoir des outils efficaces d'évaluation et de suivi de ce nouvel accord".

Elles ont également convenu de "renforcer la coordination entre les universités des deux pays pour mieux se positionner dans les projets et programmes de coopération dans le cadre de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI ) et les Organisations internationales".