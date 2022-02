Congo-Kinshasa: Accusé de détournement par l'honorable Zacharie Bababaswe - Cosma Wilungula - Le service de communication parle d'allégations dénudées de tout fondement

"Une série d'allégations dénudées de tout fondement, a récemment été proférée par un média hasardeux en marge du Forum international sur le tourisme de Madrid en Espagne, sur le prétendu détournement de fonds par l'ancien DG de l'Iccn, Pasteur Dr. Cosma.

Des affirmations qui ne reflètent pas les règles élémentaires du journalisme, que tous les codes de déontologie reprennent, commandent à tout journaliste de vérifier les informations avant toute diffusion. La gestion des recettes provenant de gorille de montagne est à la responsabilité de la tripartite République démocratique du Congo, Rwanda et Ouganda. Dans une vidéo diffusée, Zacharie Bababaswe a déclaré que cet argent était logé dans un compte privé du pasteur Cosma.

Ce qui n'est pas la vérité. Il ne s'est pas souvenu que le Parlement, là où il siégeait, avait félicité l'ancien Dg de l'Iccn, le Pasteur Dr. Cosma Wilungula pour la bonne gestion des Aires protégées de la RDC. Revenir sur un pseudo-détournement par le Pasteur Cosma, alors que toutes les institutions de contrôle des finances publiques se sont déjà prononcées pour dire qu'elles n'ont rien vu de détournement, c'est tout simplement des vœux de l'esprit". Tels sont les propos du service de communication de l'ancien DG de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, M. Cosma Wilungula.

A en croire les communicateurs du Pasteur Dr Cosma, ces derniers jours, les allégations de détournement par le Pasteur Cosma inspirent Abdurazak Mukenge, un environnementaliste. Ce dernier, soutient le service de communication du Pasteur Dr Cosma, relève les symptômes suivants chez les animateurs du ministère du tourisme et leurs communicateurs : désordre, absence de communication, rivalité entre maîtrise du secteur et projet à monter pour relever les défis du tourisme. Diagnostic : fuite en avant désespérée. Thérapie : sanctions à haute dose. Le malade, le secteur du tourisme. Il paraît qu'ils parlent beaucoup, mais qu'en général ils ne savent pas ce qu'ils disent, constate-il.

Chargeant l'honorable Zacharie Bababaswe, ces communicateurs notent qu'il s'agit là d'un manque d'informations fiables au sujet des recettes de l'organisation sous Régionale Africaine où la RDC a l'obligation de payer les cotisations annuelles. Et, la bonne démarche serait-elle de croiser les sources d'informations pour comprendre le mécanisme.

Le relevé des déclarations du ministère du tourisme à travers les médias, soutient-on dans les milieux proches de Cosma Wilungula, est un bon exemple de cette diffusion sur des rumeurs qui se révèlent sans fondement. Qui, plus est, est convaincu qu'une campagne de diffamation visant à ternir l'image de l'ancien DG de l'Iccn est lancée depuis le mois de juillet 2020. "Cette campagne n'a rien prouvé de détournement de fonds de l'Iccn par l'ex Dg Cosma dont ils clament à longueur de journée dans les médias. Des Ongs, des particuliers ont beau crié sur ces faits jusqu'à ce que le Parquet général s'en soit saisi du dossier. L'inspection générale de finances est passée à plus de trois contrôles des finances de l'Iccn.

L'Union européenne a enquêté sur ces mêmes allégations de détournement. Aucune structure n'a trouvé des traces de détournement. C'est qu'il y a retenir est que la politique du pasteur Cosma a consisté à travailler en vue de mettre en valeur les Aires protégées dans le but de créer les emplois pour les citoyens congolais. C'est également dans l'optique d'améliorer la capacité de protection des aires protégées. Il a élaboré plusieurs plans stratégiques qui, au fur les temps, ont fait que dans les Parcs nationaux les touristes peuvent visiter les merveilles de la RDC dans des meilleures conditions.

Toutes les activités prétendues faites dans les Parcs nationaux l'ont été par le DG que l'on traite de détourneur des fonds. Ce qui est faux. Les Lodges du Jardin Botanique de Kisantu, le Chapiteau du Jardin Botanique de Kinshasa, les Centrales et les multiples Logdes du Parc de Virunga, la Belle cité et les Lodges de Garamba sont créés par le Pasteur Cosma. Les Aires protégées ne sont qu'une partie de l'action Touristique appelée Ecotourisme. Si au ministère du tourisme on pense que cela peut couvrir un programme du Tourisme, c'est bien de l'utopie.

Même si on demande à l'Iccn de fournir les rapports de gestion des Parcs qui relèvent du Ministère de l'Environnement, ceci montre à suffisance qu'on est loin de comprendre ce que l'on doit faire", soulignent les communicateurs de Cosma Wilungula. Et de renchérir : "Ces déclarations mensongères sont pour la plupart de cas faites pour attirer l'attention du public pour dire qu'ils n'ont pas de moyens sur lesquels le tourisme peut asseoir sa politique.

Il y a lieu, cependant, de considérer que les recettes de touristes qui visitaient les gorilles de montagne dans la région n'atterrissaient jamais à l'Iccn. C'est pour dire que toutes les transactions qui ont été faites, ont respecté les usages en la matière. Du reste, l'ex Dg de l'Iccn a obtenu le meilleur prix possible pour sa gestion au regard de leur évaluation, et c'est avec regret que nous constatons l'analphabétisme dans le secteur du tourisme qui a amené le Patron de Lingala facile à atteindre des conclusions imprécises et diffamatoires".

La goutte d'eau...

Ce qui a énervé les milieux proches de Cosma Wilungula, ce sont les propos qu'aurait tenus le Député honoraire : "Cosma a détourné de l'argent du Rwanda et il a viré dans son compte privé. On doit l'arrêter".

Déterminé à éclairer l'opinion, le service de communication du DG honoraire de l'ICCN soutient que Dr Cosma Wilungula s'est investi pour la mise en place d'un système de Partenariat-Public-Privé en RDC comme en Afrique. Et les effets sont palpables, affirme-t-on, s'appuyant sur le démenti de tous les experts environnementaux et du Parc national de Virunga, De Merode et de l'Union européenne sur les allégations de détournement. "Ce sont les sources qui pouvaient être contactées pour fournir des informations nécessaires même sur le GVTC que les pourfendeurs ont ignoré. Et, c'est le même DG qui payait pour le compte de la RDC les cotisations pour beaucoup d'organisations internationales telles que GVTC, UNESCO, CITES, UICN, RAPAC et autres.

Les observateurs constatent qu'à ce jour, il y a au moins 900 jours que les animateurs du ministère du tourisme sont aux commandes. Ce ne sont pas les tôles montées au Jardin Zoologique de Kinshasa, qui peuvent justifier la revalorisation de ce site", indiquent les proches du Pasteur Wilungula qui, en sus, soutient que l'incriminé a été approché pour donner un autre son de cloche, et il a refusé de réagir au mieux de répondre aux fausses allégations. "Il estime qu'il n'a pas géré dans la rue.

Il a été félicité et applaudi au Parlement et au Gouvernement pour sa gestion. Donc, "il ne peut pas se rabaisser pour des critiques stériles. Il est Serviteur de Dieu à la tête d'une grande communauté chrétienne implantée au pays et à l'étranger. Professeur d'Université depuis plus de 20 ans et membres de plusieurs organisations savantes au monde. Il y a la justice dans ce pays et les références des bilans de plus de Vingt ans de gestion des entreprises publiques en témoignent", conclut le service de communication du Pasteur Cosma Wilungula.