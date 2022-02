Congo-Kinshasa: Les ouvriers des premières heures plantent le décor/COLIBRIS/AREP - Échanges fructueux entre la dynamique et les cadres

Samedi 29 janvier 2022, aux premières heures de l'après-midi, un à un, les militants se sont engouffrés dans une salle sur l'avenue Flambeaux, spécialement aménagée pour l'événement du jour : un échange entre les cadres de la dynamique Colibris et ceux de Agir pour la République, AREP en sigle, parti cher au Ministre Guy Loando, qui pour l'heure, n'est encore qu'une ébauche.

Personnalité politique influent, Guy Loando Mboyo s'est peu à peu constitué un entourage de personnes engagées dans sa vision, organisées en plusieurs dynamiques, dont le Colibris reste en tête de liste. Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, l'un des ministères sur lesquels repose le programme charnière du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, celui du développement de 145 territoires, entend rassembler toutes les énergies patriotiques disséminées dans différentes dynamiques qui le soutiennent, dans un parti politique : Agir pour la République, AREP en sigle.

Sur ce, le nouveau parti en gestation, a donc déjà ses cadres. Et ces derniers ont voulu avoir un échange avec les membres de la dynamique Le Colibris, afin de les préparer progressivement à la prochaine métamorphose, où la dynamique basculera en un parti politique. Le Professeur Bongi, Honorable Ndjoku, et Claudine Londjoka, cadres de l'AREP, ont échangé avec le Colibris sur plusieurs points importants, dont l'idéologie, la philosophie, le règlement d'ordre intérieur, les objectifs à court, à moyen et à long terme, etc.

Il est, en effet, clair que pour un parti politique en formation, aborder ces différents points primordiaux en une seule après-midi est totalement impossible. Ce rendez-vous n'était donc que la première d'une longue série, puisqu'un nouvel engagement a été pris de part et d'autre, pour poursuivre les échanges, afin d'approfondir les différentes matières présentées en ébauche.

Toutefois, dans leur prise de parole, chacun des cadres présents a reconnu la force patriotique et la volonté de participer au redressement du pays, dans chaque membre de la dynamique Colibris, qui n'ont pas seulement, depuis belle lurette, soutenu le Ministre Loando en tant que personnalité politique, mais aussi, et surtout, en tant que personnalité morale à la conduite exemplaire et avec une puissante idéologie.

Par ailleurs, du côté de Colibris, ils ont soumis leurs préoccupations, leurs suggestions... aux cadres du futur parti, conformément à la vision de Guy Loando, pour qui chaque congolais a sa part de responsabilité, et une contribution patriotique. Outre les congratulations, les cadres de l'AREP et du Colibri, ont tous martelé sur la méritocratie, ligne directeur du développement du pays, et de la société. Le débouché de cet échange fructueux, a donc été l'enregistrement des membres du Colibri, dans l'annuaire de l'AREP. Me Guy Loando Mboyo, Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, n'aura donc aucun souci de dresser une colonne vertébrale au lancement officielle de son parti "Agissons pour la République", puisqu'il peut d'ores et déjà compter sur Le Colibris, qui se dit déjà prêt à écrire une nouvelle page d'histoire avec lui.