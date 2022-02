Algérie: Youcef Belaïli, retour en Ligue 1 avec Brest

L'international algérien Youcef Belaïli s'est engagé pour la fin de la saison à Brest. Le milieu offensif, qui aura 30 ans en mars, était libre avec la fin d'un contrat de 18 mois au Qatar. Auparavant, il avait évolué en Algérie, en Tunisie et en Arabie saoudite.

Youcef Belaïli signe son retour sur le sol français. Après une suspension de deux ans pour dopage, Youcef Belaïli avait fait un court passage à Angers (septembre 2017- janvier 2018), mais sans entrer en jeu avec les pros. " On a tous droit à une seconde chance dans la vie et on est heureux de lui tendre la main. Tout le monde fait des bêtises, même vous, même moi ! ", lançait à l'époque à RFI Saïd Chabane, président d'Angers. Avec le club angevin, il aura principalement évolué avec la réserve en N3.

Véritable star dans son pays et sur le continent africain

Youcef Belaïli fait partie de ces joueurs à qui l'on promettait un grand avenir. Véritable star dans son pays et sur le continent africain, il a notamment remporté à quatre reprises le championnat de Tunisie, deux fois la Ligue des champions avec l'Espérance de Tunis. Chez lui en Algérie, il a remporté un championnat avec USM Alger (2015-2016).

Il a aussi brillé en équipe nationale, participant activement à la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 (2 buts). L'Oranais de 29 ans a guidé les Verts au trophée en Coupe arabe en décembre dernier également (2 buts, 2 penalties provoqués, 1 passe décisive).

Indispensable avec les Verts

Face au Maroc en quarts de finale, l'ailier algérien a inscrit un but qui a fait le tour du monde. Belaïli avait été lancé en sélection par Christian Gourcuff. Depuis l'arrivée de Djamel Belmadi en tant que sélectionneur de l'Algérie, jamais aucun autre Fennecs n'aura réussi à prendre la place de Youcef Belaïli à gauche de l'attaque. Alors même que sa carrière en club est décevante, l'Oranais est absolument indispensable à l'équipe Nationale. " Il a un talent extraordinaire ", a dit Djamel Belmadi, ajoutant que son problème reste la " constance ".

En Bretagne, on compte sur lui pour compenser le départ de Faivre, et de Youssouph Badji, qui était arrivé l'été dernier en prêt de Charleroi mais n'a peu joué en Ligue 1 et est retourné en Belgique. Selon plusieurs médias, son contrat comporte une option pour trois saisons de plus.