Tunisie: Rafia passe à Cremonese

A 22 ans, le milieu international tunisien jouera en Série B.

Après la campagne continentale de la CAN, le milieu offensif Hamza Rafia va quitter le Standard de Liège et mettre le cap sur le club italien l'US Cremonese (Série B). Encore sous contrat avec la Juventus de Turin, Rafia a évolué en Belgique durant la première moitié de la saison.

UST : Khatoui débarque

Chokri Khatoui enregistre son retour à l'UST et remplace ainsi Saïd Saïbi, démissionnaire. L'ancien coach de la sélection olympique avait exercé à l'UST durant la période 2020-2021.

EST: Camara à l'essai

L'EST a testé hier un jeune attaquant malien lors d'un match amical face à l'OB du côté du stade Boujemaâ-Kmiti. Seme Camara, 21 ans, a donc été soumis au jugement de Radhi Jaïdi, en attendant une décision définitive sur son avenir immédiat au Parc B. Pour revenir au test face aux Cigognes maintenant, l'EST a gagné par la plus petite des marges. Le but de l'Espérance a été l'œuvre du Marocain Sabir Bougrine à l'heure de jeu.

Le magot de la FTF

3,4 millions de dinars (soit 1,175 million de dollars) tomberont dans l'escarcelle de la FTF après les quarts de finale atteints par la Tunisie à la CAN. Ce montant s'ajoutera aux 8,7 millions de dinars reçus après la campagne de la Coupe arabe où la Tunisie a atteint la finale.

Coupe de Tunisie : 4 divisionnaires et 13 cendrillons encore en lice

Suite et fin des matches du dernier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie, disputés dimanche dernier. L'ES Haffouz a ainsi eu recours à la loterie des penalties pour venir à bout de l'AS Menzel Jemil, alors que lors du temps réglementaire, les deux formations se sont neutralisées (2-2). Idem pour le Club Medjezien qui a eu raison de l'ES Jerba suite à l'épreuve des tirs au but, et encore une loterie des penalties pour départager l'ES Radès et l'ASM. Au final, l'ASM est passée. Volet rencontres qui ne se sont pas éternisées, le CS Djebiniana a été piégée par l'US Carthage (0-2), alors que l'Hirondelle Sportive de Kalaâ-Kebira s'est faite surprendre par l'ES Fahs (0-1). Enfin, l'ASK a battu les " 3S " (1-0) et l'Essor Sportif de Sidi Alouane a disposé du Sfax Railways Sports (1-0). Voici pour finir la liste des formations qualifiées pour les seizièmes (en attendant le résultat du match FC Hammamet CS Takelsa).

Ligue 1 : Club Sportif Sfaxien, US Ben Guerdane, Espérance de Tunis, US Tataouine, Club Athlétique Bizertin, ES Métlaoui, ES Hammam-Sousse, CS Hammam-Lif, Union Sportive Monastirienne, Club Africain, AS Réjiche, CS Chebba, Olympique de Béja, AS Soliman, Etoile du Sahel et Espérance Sportive de Zarzis.

Ligue 2 : Stade Tunisien, EM Mahdia, CS Msaken et CS Tabarka.

Ligues régionales : AS Sebikha, JS Majel Belabbès, Zitouna Chammakh, ES Haffouz, Club Medjezien, AS Marsa, US Carthage, ES Fahs, AS Kasserine, Essor Sportif de Sidi Alouane et ES Kérib.