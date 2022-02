Ile Maurice: Chamouny - Trois sœurs agressées sexuellement par un ami de la famille

C'est la tante des fillettes qui a découvert le pot aux roses. Après avoir observé le comportement étrange d'un ami de la famille, la jeune femme a questionné l'aînée. Si, dans un premier temps, cette dernière a gardé le silence, elle a, par la suite, tout raconté à sa tante, qui a alerté la mère des victimes. Une plainte a été déposée au poste de police de Chemin-Grenier.

Le suspect, Samy Theeroovengadum, un retraité de 68 ans, habitant Camp Fanny, Chemin-Grenier, a été arrêté le même jour, puis placé en détention dans la nuit de dimanche. Il a comparu en cour de Souillac, hier matin, sous une charge de causing child to besexually abused. Son téléphone, qui contient plusieurs vidéos des fillettes, a été saisi.

Les soupçons de la jeune femme ont commencé mi-janvier quand ses nièces étaient chez elle, à Chamouny. Ces dernières regardaient des vidéos mais à l'arrivée de leur tante, l'aînée des sœurs zappait les images. Intriguée par leur attitude, la jeune femme a questionné l'aînée, âgée de dix ans, qui n'a pas répondu. Le 27 janvier, alors qu'elle travaillait de chez elle, elle constate que Samy Theeroovengadum, sur place, permet à sa grande nièce de manipuler son téléphone. Quand le retraité a remarqué la présence de la jeune femme, il a pris la fuite.

Les visites du sexagénaire à son domicile étant très régulières, la tante a de nouveau interrogé sa nièce qui a gardé le silence. Suspicieuse, elle a, le lendemain, continué à questionner sa nièce, qui a fini par craquer. La petite a alors raconté que le sexagénaire l'a poussée sur le lit pour toucher ses parties intimes. La jeune fille, qui pleurait, a commencé à vomir, avant de se mettre à trembler. La tante a donc mis fin à leur discussion.

Menaces

Le 29 janvier, la fillette s'est confiée à sa tante. Tremblante, elle a raconté comment le vieil homme l'a forcée à avoir des rapports sexuels et comment, après l'acte, elle a vomi. Le sexagénaire a également abusé d'elle dans la chambre de sa grand-mère en lui demandant de ne rien divulguer en échange d'un cateau vert et de son téléphone pour jouer. Il aurait aussi fait des attouchements à ses sœurs jumelles de six ans, leur montrant ses parties intimes avant de les menacer pour qu'elles gardent le silence. La fillette a raconté que le sexagénaire filmait chaque agression sur son téléphone.

Les fillettes ont été conduites au poste de police avant d'être accompagnées à l'hôpital, suivant le protocole du ministère. Elles sont toujours en observation et devront être examinées par un psychologue du ministère.

La police félicite la tante

La police félicite la jeune femme, qui a persisté dans ses soupçons. "Les prédateurs sexuels sont de tout âge. Les filles comme les garçons peuvent être victimes. On lance un appel aux parents pour veiller au grain et y mettre fin. Les prédateurs sexuels peuvent également être des personnes qui paraissent de confiance, des amis de la famille, comme c'est le cas ici, des copains, des oncles, des cousins, des voisins, des enseignants mal intentionnés ou même des grands-pères." Elle ajoute que les victimes doivent en parler pour mettre fin aux agressions et pour qu'il n'y ait plus de victimes.