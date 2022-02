Congo-Kinshasa: A l'aune des 20 ans d'existence de l'ANAPI/Anthony Nkinzo - "Choisissons toujours l'excellence. Elevons davantage le standard et payons le prix "

A l'occasion des 20 ans d'existence de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements, le Directeur Général Anthony Nkinzo a tenu, ce lundi 31 janvier 2022, une matinée de lancement officiel des activités de cette célébration.

Mise en exécution par le décret organique n°065/2002 du 6 février 2022, depuis sa création, l'ANAPI a pour mission de mobiliser toutes les opportunités en vue de la croissance du volume d'investissements national et étranger, pour la relance de l'économie nationale. Redevabilité oblige, le DG de l'ANAPI s'est entretenu avec la presse pour expliquer à l'opinion le véritable parcourt de combattant réalisé par cette importante structure étatique.

Tout ce chemin parcouru n'aura pas été aussi facile pour l'ANAPI qui, malgré tout, demeure pertinent dans son rôle de catalyseur de développement, en créant un environnement propice de création de richesse. C'est avec une expression de joie, que le DG Anthony Nkinzo a remercié le travail abattu par ses prédécesseurs qui, malgré les obstacles, ont solidifié le progrès par leurs actions, ce qui a été d'une grande contribution pour la nation congolaise.

Il a, par ailleurs, saisi cette occasion pour encourager tous les cadres et agents, qui ont apporté leur concours dans ce travail d'équipe, dans la recherche des solutions, et dans l'amélioration de leur service en le rendant plus fort.

Malgré le reste du travail qui leur reste, il les a sensibilisés à tenir ferme et ne pas lâcher l'excellence dans leurs rapports avec différents partenaires.

"Choisissons toujours l'excellence. Elevons davantage le standard. Payons le prix : un jour ça marchera. Moi j'y crois ! , les a-t-il encouragés en rajoutant que cet anniversaire devrait leur servir de bilan, et de tabler sur de nouvelles perspectives en les traçant de commun accord.

Il a, en outre, souligné que l'ANAPI suit un Plan Stratégique pluriannuel qui s'inscrit dans une perspective de modernisation, de mise à niveau des entreprises locales et de promotion des secteurs porteurs pour l'avancée économique de la RDC.

Ce plan est subdivisé en différents axes dont la promotion interne et externe de l'Agence, la promotion des potentialités de la RDC, et la promotion du climat des affaires. Et n'agissant pas de manière isolée, elle s'est associée avec d'autres parties prenantes qui partagent la même vision et les objectifs, et ces efforts communs favorisent un bon partenariat.

Responsabilité de l'ANAPI

'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement a pour responsabilité d'assurer de manière permanente un plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des affaires, tout en jouant un rôle de conseil près du Gouvernement central et des Gouvernements provinciaux, dont ses installations sont à Kinshasa et Lubumbashi.

Ensuite, celle de travailler à la promotion d'une image positive de la RDC comme un pays d'investissements et d'opportunités, et identifier, promouvoir auprès des investisseurs nationaux et internationaux, les opportunités spécifiques d'investissement en RDC. Ainsi que d'assurer aux investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire congolais, par un accompagnement qui facilite et accélère les procédures administratives.

Des réalisations

Quant à la répartition des secteurs par coût d'investissement, plus de 48 milliard ont été déboursés, comptabilisant 237 mille emplois permanents créés, 1.868 projets agréés au code des investissements entre 2013 et 2021, pour les secteurs de services, de l'industrie, l'agriculture et l'exploitation forestière ainsi que les infrastructures.

A ce stade, Anthony Nkinzo reste convaincu de la régénération de moyens pour le développement de l'entrepreneuriat locale et l'attraction massive des investissements directs étrangers (IDE), tout en s'adaptant au contexte économique actuel et aux ambitions de développement du pays.

En marge de cette dynamique, il sollicite le concours du Gouvernement, des Honorables Députés et Sénateurs, le secteur privé, des scientifiques, la société civile et les médias, à réfléchir en synergie d'ici décembre prochain sur la problématique du Code d'investissements, qui semble être en déphasage avec la conjoncture actuelle de la RDC.

Perspectives

Dans le cadre de leur stratégie d'extension, il sera question de la redynamisation dans les prochains jours, de l'inauguration de l'Agence dans les villes de Matadi et de Bukavu, mais aussi dans l'implantation au niveau international dans les régions stratégiquement économiques. Aussi, l'ANAPI continuera à demeurer au cœur de la transformation socio-économique de la RDC, et de l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise.

Pour marquer cet événement, des prix de mérite aux pionniers, aux cadres et agents leur seront remis pour reconnaître leurs efforts. Une soirée de gala consacrera les réjouissances pour ces 20 années de dur labeur.