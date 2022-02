Congo-Kinshasa: Respect de la liberté de la presse et assainissement de la sphère médiatique - Me Georges Kapiamba bat le rappel à l'ordre et insiste

"D'aucuns n'ignorent que la presse a partie liée avec l'Etat de droit. C'est elle dont l'œil toujours ouvert met sans cesse à nu les secrets ressorts de la politique, et force les hommes publics à venir tour à tour comparaitre devant le tribunal de l'opinion. Une démocratie solide encourage la liberté de la presse, c'est-à-dire, une presse qui informe le public, permet à diverses voix de se faire entendre et responsabilise les dirigeants. (... ), les médias permettent aux citoyens de s'exprimer et contribuent à la diffusion d'opinions qui ne cadrent pas nécessairement avec celles des gouvernants ".

Voici, en quelques lignes, la péricope du grand message de Me Georges Kapiamba, aux autorités du pays. C'était, en effet, au cours d'une cérémonie grandiose d'échange de vœux avec les responsables de médias et Organisations Non Gouvernementales de la Société civile, lundi 31 janvier 2022, dans la salle Showbuzz dans la commune de Ngaliema, que le Président de l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) a usé de sa posture de défenseur de valeurs patriotiques pour remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne l'observance des vertus démocratiques.

En des termes simples à comprendre, Maître Georges Kapiamba a demandé aux autorités du pays le respect strict de la liberté de la presse. Aux professionnels de médias disséminés à travers l'étendue du territoire national, il leur a demandé l'observance rigoureuse de l'éthique et déontologie du journalisme. Une approche qui a été vivement saluée par plusieurs responsables de médias dont Willy Kalengayi, patron du journal Geopolis, ainsi que par tout le personnel de l'ACAJ présent à la cérémonie.

Pour Maître Georges Kapiamba, dans tout pays qui se veut démocratique, à l'instar de la République Démocratique du Congo, la presse a toujours un rôle très important à jouer. Il soutient que "si l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont les seules pouvoirs traditionnels, le surnom quatrième pouvoir reflète le rôle essentiel des médias quand il s'agit d'avoir l'œil sur les activités des gouvernants".

"La presse aide la population à comprendre les procédés souvent compliqués du fonctionnement des institutions étatiques. Et elle lui explique comment les décisions, prises aux plus hauts échelons, peuvent l'affecter. Les médias permettent aux citoyens de s'exprimer et contribuent à la diffusion d'opinions qui ne cadrent pas nécessairement avec celles des gouvernants.

Comme on peut le constater, une presse libre sert notamment à veiller au bon fonctionnement des institutions publiques, comme lorsqu'elle jette la lumière sur les dérives telles que la corruption et le détournement des deniers publics", a-t-il démontré en complétant que "c'est justement parce que la presse est indépendante qu'elle peut avertir les gouvernés quand leurs dirigeants ne tiennent pas les promesses faites pour être élus".

Hormis ce vœu de voir la liberté de la presse de plus en plus respectée à jamais en République Démocratique du Congo, Me Georges Kapiamba a déploré quelques dérapages qui caractérisent par moment la pratique du journalisme au pays. Pour lui, en effet, les résolutions des récents travaux des états généraux de la Communication et médias sont comme une sorte de remède contre les fléaux tels que le mercenariat dans le secteur médiatique par ce qu'il appelle "moutons noirs". " (... ), en effet, principalement dans les réseaux sociaux et sous-couvert d'une approche biaisée de la liberté de presse, ces moutons noirs s'illustrent dans la violation intentionnelle du principe de la présomption d'innocence ainsi que du droit à la dignité et à l'honneur de certains compatriotes ; alors que tous les droits de l'homme sont égaux et indépendants que l'exercice de la liberté de chacun devrait avoir pour borne là où commence celle de l'autre. Humblement et fraternellement, je voudrais souhaiter que 2022 soit une année de remise en question et d'assainissement conséquent pour que la presse joue pleinement son rôle de sentinelle de la société congolaise", a soutenu le Président de l'ACAJ.

Puis, avant de finir pour laisser la place à Willy Kalengayi, patron de Geopolis, qui a salué le combat de l'Association Congolaise pour l'Action à la Justice dans l'avènement d'un véritable Etat de droit en RDC, Georges Kapiamba a exhorté les responsables des ONGDH à plus d'efforts et d'engagements pour que la presse soit véritablement un tremplin par lequel passeront à tout jamais les messages et cris d'alarme des voix de sans-voix. Discours prononcé, message capté, après ovations, toute l'assistance, le personnel de l'Acaj et consorts ont eu droit à cocktail. Le tout, dans une ambiance patriotique.