Congo-Kinshasa: Port en eaux profondes de Banana - Félix Tshisekedi - Deuxième grande promesse matérialisée en 2022

Très déterminé à lancer des signaux forts durant son premier mandat à la tête de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi débute l'année 2022 dans une dynamique très agissante.

De la parole à l'acte, tels des véritables paris à gagner à tout bout de champs, des projets prennent corps... En un temps record. Pour le seul mois de janvier, on en compte déjà deux. D'un côté, Trans-Académia, ce projet devant permettre la mobilité des étudiants et, de l'autre côté, la construction du port en eaux profondes de Banana dont le go a été donné hier, lundi 31 janvier 2022, à Moando, dans le Kongo Central, où le Président Félix Tshisekedi a procédé à la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux.

C'était en présence de plusieurs personnalités du pays à l'instar du Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde, le Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso N'kodia Mpwanga, le Ministre des Transports, voies de communication et Désenclavement, Chérubin Okende et tant d'autres. Outre la pose de la première pierre, la cérémonie d'hier a été marquée par une série de discours prononcés tour à tour par Chérubin Okende des Transports, Adèle Kayinda, ministre du Portefeuille, Justin Luamba, Gouverneur a.i du Kongo Central ainsi que le DG de l'entreprise émiratie DP World.

Ce qu'il faut retenir en gros c'est que le coût de la construction du Port en eaux profondes de Banana s'élève à hauteur de 1,2 milliards de dollars américains. Le Port en soi est conçu pour une capacité de près de 322 mille conteneurs par an, d'après les allégations du Ministre de l'Industrie, Julien Paluku.

"La République Démocratique du Congo se souviendra de ce jour où en dignes filles et fils de la nation congolaise, nous consacrons ce temps précieux à un rituel républicain qui, après avoir entonné l'hymne sacré de notre solidarité, marque notre détermination de dresser nos fronts longtemps courbés et de prendre pour de bon le plus bel élan pour assurer la grandeur de notre peuple et nourrir ce peuple d'espoirs des lendemains plus radieux qu'hier et aujourd'hui.

En ce jour mémorable où de la plus haute autorité du pays au plus démuni de nos compatriotes se trouvant dans cette mythique plage côtière de Banana, tout juste devant l'embouchure du Majestueux Fleuve Congo qui déverse des eaux recueillies de l'ensemble du pays dans l'Océan Atlantique, je vois rejaillir le sentiment indéfectible d'appartenance à une seule nation ainsi que la détermination de consolider la cohésion nationale afin qu'ensemble derrière le Président de la République, Chef de l'Etat nous engageons le noble combat contre la misère de nos populations ", a souligné le Ministre Chérubin Okende, au cours de son intervention. Poursuivant son allocution, il a salué l'engagement du Chef de l'Etat de doter la République Démocratique du Congo d'un nouveau port ultramoderne, gage du redressement de l'économie du pays et de la réduction du taux de chômage au pays.

" Cette cérémonie de très haute portée, traduit à suffisance votre détermination de matérialiser la construction du Port en eau profonde de Banana qui est restée 40 ans dans son étape de projet.

Aujourd'hui, ce projet prend corps grâce à votre implication personnelle et l'accompagnent de votre Gouvernement tout entier, conduit par Son Excellence Jean-Michel SAMA LUKONDE KYENGE, Premier Ministre, Chef du Gouvernement envers qui je réitère l'assurance de ma très haute considération. C'est aussi l'occasion de remercier tous les collègues membres du Gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous arrivions à cette étape. Ces mêmes remerciements s'adressent à tous les compatriotes, qui depuis environ 4 décennies ont réfléchi et travaillé dans le cadre de ce projet ", a-t-il admiré.