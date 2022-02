Maroc: Employabilité des jeunes - EFE-Maroc et la Fondation Citi renouvellent leur partenariat

Casablanca — La Fondation Citi et la Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) ont annoncé, mardi, le renouvellement de leur partenariat pour la neuvième année consécutive, avec un programme et des objectifs ambitieux.

"Dans un environnement économique et social difficile, l'employabilité des jeunes est au cœur des préoccupations de la Fondation Citi et de la Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) pour l'année 2022", indique un communiqué conjoint des deux fondations.

Ainsi, plus de 300 jeunes bénéficieront cette année du soutien et de l'accompagnement de EFE-Maroc et de la Fondation Citi pour le développement de leurs compétences en vue d'une meilleure insertion sur le marché du travail.

Grâce à ce partenariat la liant à la Fondation Citi depuis 2013, EFE-Maroc a pu accompagner près de 1.500 chercheurs d'emploi à travers des formations axées sur les besoins du marché du travail marocain et menant à l'insertion des lauréats du programme dans des secteurs et métiers porteurs, fait savoir la même source.

"Nous sommes heureux que la Fondation Citi nous renouvelle sa confiance pour 2022. Ce partenariat prend aujourd'hui tout son sens, car la question de l'accompagnement et du soutien des jeunes pour une meilleure employabilité est cruciale si nous voulons que le Maroc réussisse à relever le défi de la croissance post-Covid19 inclusive et durable", souligne Amine Berrada Sounni, président de EFE-Maroc.

Cité par le communiqué, il a expliqué que face à cette crise sanitaire et économique, le marché de l'emploi au Maroc présente une nouvelle configuration à laquelle le secteur privé et les demandeurs d'emploi doivent faire face. "Les statistiques montrent clairement que les jeunes diplômés sont les plus impactés par la hausse du taux de chômage", a-t-il dit.

Pour sa part, Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank Maghreb, a déclaré: "D'une année à l'autre, nous consolidons ce partenariat et cet échange d'expertise avec EFE à travers la région MENA et au Maroc en particulier. Nous affinons notre approche stratégique auprès des jeunes diplômés en matière de formation et d'employabilité. Grâce au travail réalisé avec nos partenaires, nous pouvons aspirer à mieux accompagner les jeunes de notre pays, en leur offrant les outils nécessaires pour leur développement personnel et professionnel."

Basé sur une alliance régionale entre la Fondation Citi et tout le réseau EFE à travers le Moyen Orient et l'Afrique du Nord, ce partenariat fait partie du programme "Power: Providing Opportunities for Work and Empowering Resilience", mené dans le cadre de l'initiative "Pathways to Progress" (Les Voies du Progrès).

"Power Project" a pour objectif de former les jeunes et les femmes en particulier, pour adapter leurs compétences aux besoins du marché et saisir les opportunités pour une insertion réussie sur le marché du travail.

À l'occasion de la cérémonie de remise des attestations de formation, organisée par EFE-Maroc le 28 janvier 2022, plusieurs bénéficiaires du programme ont pu témoigner de l'apport d'un tel programme dans leur cursus. "Grâce à l'encadrement et l'orientation dont nous avons pu bénéficier, j'ai aujourd'hui un emploi adapté à ma formation et une meilleure visibilité des perspectives d'évolution de ma carrière", a fait observer Mohamed Harmouch, lauréat EFE-Maroc.

La Fondation Citi encourage l'habilitation et l'inclusion financière de personnes à revenu faible dans les collectivités où Citi opère. Citi travaille en collaboration avec de nombreux partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre de multiples innovations en matière d'inclusion financière.

Pour sa part, la Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) est une association de droit marocain, reconnue d'utilité publique et membre du réseau international Education For Employment (EFE).