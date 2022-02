Afrique: CAN 2021 - La cause de la bagarre dans les vestiaires suite à la rencontre Egypte - Maroc dévoilée

La bagarre générale déclenchée dans les vestiaires après le match des quarts de finale de la CAN 2021 opposant Egyptiens et Marocains aurait été causée en partie par le camp des Lions de l'Atlas dixit Dounia MESLI, journaliste d'africatopsports.

En effet, le dimanche dernier, les Pharaons d'Egypte ont battu la sélection marocaine sur le score de deux buts à un et se sont qualifiés pour la demi-finale de la CAN 2021. Une élimination qu'Achraf Hakimi et ses coéquipiers ainsi que tout le staff voire certains journalistes marocains ont mal digéré.

Selon Dounia MESLI, la bagarre entre les deux équipes proviendrait d'une part de la difficulté du Maroc à digérer la défaite face à l'Egypte et de l'autre part du souci observé en ce qui concerne des journalistes accrédités pour le match de 19h GMT, qui devaient récupérer leur place.

" Les Marocains ont essuyé des moqueries suite aux buts encaissés et leur élimination du jour, comme d'autres équipes... Mais la tension proviendrait davantage des journalistes accrédités pour le match de 20h, qui devaient récupérer leur place. Tout juste après le match Égypte-Maroc, les journalistes et les joueurs marocains n'ont pas digéré la défaite, et dans les deux cas, des tensions et des bagarres ont éclaté, après avoir été "chambrés" dans le premier cas ", a-t-elle écrit sur Twitter.

En rappel, la Confédération Africaine de Football pour l'heure ne s'est pas encore prononcée sur ces incidents.