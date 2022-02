Afrique: Les Malo, Etalons de père en fils

C'est l'une des plus belles histoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Cameroun 2021. En plus de leur qualification pour les demi-finales de la grande messe du football, deux Etalons du Burkina Faso vivent un rêve : Kamou et Patrick Malo.

Ils portent le même nom de famille, parce que tout simplement c'est Kamou est le père, et Patrick est le fils.

Les deux hommes portent haut les couleurs du Burkina Faso lors de cette CAN TotalEnergies 2021 avec comme objectif d'aller le plus loin possible et essayer de décrocher le titre finale.

" Mon objectif est atteint contractuellement mais l'envie est là pour aller loin " affirme le sélectionneur burkinabé.

A 59 ans, Kamou Malo dirige les Etalons depuis juillet 2019. En deux ans et demi, il a conduit le Burkina Faso à la deuxième place des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec à la clef deux matches amicaux face aux Fennecs d'Algérie et aussi une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies.

Pour le sélectionneur burkinabé, le fait d'avoir son fils dans sa sélection n'est qu'une fierté. " Patrick est un très bon joueur. Il fait partie des Etalons depuis plusieurs années, même avant ma prise en main de la barre technique de la sélection en 2019 " déclare l'ancien joueur de l'US Ouagadougou et de l'Etoile Filante avant d'ajouter : " Il fait face à une rude concurrence dans son poste et doit travailler encore dur au sein de la sélection. Il a joué lors du match d'ouverture car nous avions beaucoup d'absents à cause de la COVID mais il reste l'un des joueurs sur qui nous comptons dans le groupe ".

Le défenseur central du Hassania d'Agadir au Maroc, a déjà 22 sélections avec les Etalons depuis sa première apparition sous le maillot burkinabé le 9 octobre 2015 sous l'ère Gernot Rohr.

A 30 ans, l'ancien joueur de la JS Kabylie et de Smouha, rêve lui aussi de sacre final le 6 février prochain au stade d'Olembe. Avant cela, les Etalons auront fort à faire ce mercredi face au Sénégal, vice-champion en titre.