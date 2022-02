Afrique: CAN 2021 - Conceiçao - " On connaît les forces de l'Egypte mais les garçons auront la même attitude pour pouvoir atteindre la finale "

A moins de 48H de la demi-finale de la CAN 2021 face à l'Egypte, le sélectionneur Antonio Conceiçao s'est montré très rassurant.

Le Cameroun, quintuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, n'est plus qu'à 90 ou 120 minutes de sa 8ème finale de son histoire dans cette compétition ! Logique favori car pays hôte de la CAN 2021, le Cameroun retrouve l'Egypte ce jeudi soir à Yaoundé, et tentera de prendre sa revanche après deux défaites en finale de la CAN 1986 (1-0 après tirs aux buts) et de la CAN 2008 (4-2) face aux Pharaons. Réduire l'écart avec l'Egypte, c'est d'abord gagner la demi-finale puis aller s'imposer en finale de cette CAN 2021.

A moins de 48H du match, le sélectionneur Antonio Conceiçao s'est montré très rassurant. "L'Egypte est l'équipe la plus titrée du continent africain. On a l'ambition de réduire cet écart. On connaît les forces de l'Egypte mais on espère que les garçons auront la même attitude pour pouvoir atteindre la finale. C'est notre objectif", a déclaré le technicien portugais.