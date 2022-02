Afrique: CAN 2021 - Hervé Koffi (gardien du Burkina Faso) - " Notre parcours nous rend confiants "

Hervé Koffi était ce mardi en conférence de presse d'avant-match aux côtés de son sélectionneur, Kamou Malo. Occasion pour le portier des Etalons d'évoquer la rencontre qui oppose le Burkina Faso au Sénégal ce mercredi en demi-finale de la CAN 2021. Tout en se disant satisfait du parcours de son pays, Koffi pense que ce n'est pas le fruit d'un hasard et que le Burkina Faso devrait pouvoir l'emporter demain contre le Sénégal.

Qu'est ce que tu penses de la performance du Burkina Faso jusqu'à présent ? Tu avais la sensation que vous pouviez aller aussi loin ?

Quand on joue une compétition pareille, le plus important est d'aller le plus loin possible. Personne ne nous attendait à ce niveau. Je suis donc satisfait de mes coéquipiers et on donnera tout pour gagner le match de demain et remporter la Coupe.

Qui est favori selon vous pour le match ?

Tout compte fait on le saura demain

Est-ce que le fait qu'on vous demande de ramener le trophée au Burkina Faso vous met la pression ou vous donne beaucoup plus de détermination ?

On a envie de bien faire et on attend un gros match demain. On est conscient de ce qui nous attend et on s'apprête pour ça. On verra bien comment ça va se passer demain.

Vous êtes le dernier rempart de l'équipe du Burkina Faso. Avec tous les cartons qu'on distribue et qui peuvent empêcher de jouer la finale, comment vous appréhendez cela quand vous savez que l'autre difficulté sera de gérer les émotions au cours du match ?

Tout se prépare la veille du match. Nous devons éviter de parler surtout à l'arbitre sur le terrain et d'éviter des fautes inutiles pour ne pas être pénalisé. L'absence de Dango qui a eu un carton rouge au cours du dernier match va nous handicaper et va jouer un peu sur nous. Mais nous avons un groupe et une famille et on saura comment gérer le match.

Vous espérer l'emporter demain face au Sénégal. Qu'est ce qui vous rend confiant et vous permet de penser que vous gagnerez ?

C'est notre parcours. On est entré dans la compétition de la plus belle des manières. Contre le Cameroun on a perdu mais on a bien joué et on s'est bien battu. Si on est arrivé en demi-finale aujourd'hui, c'est tout sauf un hasard. Donc ce parcours nous rend confiants et le groupe aussi. Je pense que demain on devrait pouvoir l'emporter contre le Sénégal.