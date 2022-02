Congo-Kinshasa: Un autre djihadiste étranger important capturé dans l'est du pays

Kinshasa — " Nous avons appris avec grand intérêt la nouvelle de la capture, le 29 janvier dernier, par les Forces armées de la RDC, du terroriste islamiste Salim Mohamed, dans la région de Batangi- Balilaye, dans le Territoire de Beni, Province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo ", indique une note envoyée à l'Agence Fides par le CEPADHO (Centre pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme), une ONG congolaise basée à Goma.

"Il s'agit d'un terroriste de nationalité kényane, célèbre pour sa propagande médiatique sur les réseaux sociaux, caractérisée par la publication précoce d'images atroces d'exécution d'otages et de messages incitant la communauté musulmane à l'extrémisme violent", indique la note.

CEPADHO souligne que l'homme arrêté est un membre de l'Etat islamique envoyé dans l'est de la RDC pour soutenir les ADF /MTM (Allied Democratic Forces/Madinat Tawhid wa-l-Muwahidin), une guérilla d'origine ougandaise qui a déclaré son adhésion au Califat et qui sème l'insécurité dans la région depuis plusieurs années.

Selon la note, Salim Mohamed était également en contact avec le groupe Ansar Al-Sunna, qui opère dans le nord du Mozambique, une autre organisation djihadiste qui a déclaré son adhésion à l'État islamique. CEPADHO déclare également que "l'arrestation du djihadiste Salim Mohamed est une réussite dont il faut se réjouir. Il s'agit d'une action de grande envergure, fruit de la collaboration entre les forces armées congolaises et la population locale."

La note rappelle que "grâce aux efforts des forces et services de sécurité congolais", d'autres terroristes d'origine étrangère opérant dans l'est de la RDC ont été récemment capturés. Il s'agit du Jordanien Abou Omar et de l'Ougandais Benjamin Kisokeranio, considéré comme l'un des fondateurs de l'ADF/MTM. "La CEPADHO espère que la capture de ces terroristes contribuera à l'affaiblissement des ADF/MTM et donnera un plus grand élan à l'opération conjointe lancée à partir du 30 novembre 2021 par les armées congolaise et ougandaise pour vaincre les djihadistes, notamment en encourageant la défection des membres de ce mouvement terroriste", conclut la note.