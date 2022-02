Afrique: Expulsion de l'ambassadeur français - Des Maliens de Mopti réagissent

Les Maliens de Mopti, dans le Centre du pays, expliquent les tensions entre le Mali et la France par l'inefficacité de la lutte antiterroriste.

Au Mali, l'ambassadeur de France accrédité dans le pays a reçu lundi (31.01.2022), l'injonction de quitter le pays sous 72 heures. Joël Meyer a en effet été interpellé par les autorités de la transition, le priant de faire "ses valises".

Son expulsion est consécutive aux propos du ministre français des affaires étrangères Jean Yves Le Drian qui a qualifié la semaine dernière le régime militaire de Bamako, d'"irresponsable".

Exigence de résultats

A Mopti dans le Centre du Mali, les populations rencontrées se montrent largement favorables à cette décision des autorités de la transition.

"Je pense que c'est dû à l'échec même des forces françaises. Parce que les militaires français sont là depuis de nombreuses années et il y a zéro résultat, si je peux m'exprimer ainsi. Toute chose qui a poussé les autorités de la transition à solliciter l'appui d'un autre Etat pour défendre son territoire et recouvrer son intégrité territoriale. C'est ce qui nous a conduit à cette tension parce que l'Etat français dit partout que l'Etat malien a engagé des mercenaires alors qu'on est en train de traiter avec un Etat et non avec un groupe", insiste Madiassa.

"Déjà la force Barkhane est là, cela fait à peu près une dizaine d'années et en même temps le discours de Monsieur Le Drian (ministre français des Affaires étrangères, ndlr) qui a traité nos responsables d'"irresponsables". A mon avis, de tels propos venant d'un diplomate de son niveau sont regrettables. Ce sont des choses qu'il ne devrait pas dire. Je dois dire que son expulsion est due à ces deux facteurs", pense Baba.

Mahi, un autre citoyen de Mopti soutient aussi que "depuis 2013, les forces françaises sont là, mais il n'y a pas de changement".

Tous les jours, poursuit-il, "il y a des attaques, tous les jours, on attaque nos forces armées, tous les jours on entend qu'il y a eu des morts. Mais aujourd'hui avecl'arrivée de notre partenaire, les Russes, on ne peut pas dire que ce sont des mercenaires, mais nos formateurs sont venus, et on a pu récupérer si je ne m'abuse, la majorité de notre territoire".

Kanda pour sa part, pense que "la France va peut-être arrêter sa coopération avec le Mali, ou les aides qu'elle nous accorde en tant que pays partenaire. Peut-être que Paris va couper cela pour un moment. Mais je sais que dans les jours à venir, on va s'entendre, on va se parler afin de se comprendre. Et, la France saura désormais ou se limiter par rapport à la gestion de notre pays".

Enfin, Madiassa trouve que "les autorités maliennes de la transition ont dû peut-être prendre toutes les dispositions, elles ont mûrement réfléchi. Parce que les propos de Jean Yves Le Drian, ça date de quelques jours déjà. Elles ont convoqué l'ambassadeur, les deux parties se sont entretenues. Maintenant, ce qui s'est dit entre le diplomate français et le ministre malien des Affaires étrangères, pour le moment, on ne le sait pas. Le gouvernement malien a expulsé l'ambassadeur, il se pourrait que l'ambassadeur revienne si Paris revient sur ses propos".