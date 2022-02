Congo-Kinshasa: Descente aux Enfers ?

Perdre aujourd'hui afin de mieux gagner demain, cela peut, vraisemblablement, être le prix à payer dans ce monde méchant, sans pitié, où les protagonistes politiques se bouffent entre eux et se poignardent à longueur de journée pour les intérêts.

La dernière sentence, le dernier verdict est finalement tombé. Kabund est officiellement déclaré persona non grata à l'UDPS. L'épée de Damoclès a fini par le frapper à l'emboiture de la hanche. Celui qui a bravé tempête, vagues, marées hautes et basses, cascades mortels, rapides intrépides... Le maître-nageur, aurait-il finalement connu la noyade ? Son zèle intempestif, aurait-il finalement eu raison de lui ? Aurait-il finalement perdu cette dextérité qui lui a permis de faire face, et de surmonter les multiples dangers qui ont tous, les uns autant que les autres, failli l'emporter, l'engloutir politiquement, et même physiquement ? En ce sens, rien n'est certain. Néanmoins, alea jacta est.

En RD. Congo, l'histoire nous a toujours démontré que l'on n'en finit pas vraiment avec les leaders idéologiques de terrain. De Simon Kimbangu à Etienne Tshisekedi, passant par Patrice Lumumba, même lorsque l'on croyait les avoir réduit au silence, leurs voix devenaient plus audibles que jamais. Et Les détracteurs de Kabund le savent. Car, ayant appris auprès du Sphinx, son père idéologique, l'homme est détenteur d'un certain charisme, et maîtrise l'art d'émouvoir à la fois par la parole, que par les actes. Mais en plus, il est aussi un meneur de troupe, un exemple parfait du combattant fidèle et loyale à l'idéologie des pères fondateurs, pour avoir lui-même construit son image, sa renommée, dans le dur labeur aux côté d'Etienne Tshisekedi waMulumba, d'heureuse mémoire.

Qu'aurait-il fallu faire ? Passer l'éponge sur l'incident de Kingabwa, suivi de celui de Twitter, des vidéos circulant sur le web, dont certains mettant à nu l'incident Garde Républicaine, et d'autres insinuant une certaine scission entre le Président ai et son Autorité Morale... La cascade des déclarations faisait preuve du tumulte causé au sein du parti, et de la majorité présidentielle.

Pour Fatshi, à qui revenait le dernier mot, passer l'éponge aurait d'une part été un acte de faiblesse devant ses nouveaux ouailles de l'Union Sacrée, qui pour la plus part ont été tenus d'une main de fer sous le Raïs, et d'autre part, cela aurait accentué le malaise au sein de l'UDPS, et même, au pire des cas, aurait mené à l'implosion du parti.

Après avoir participé à plusieurs négociations de l'Udps, un " Kabund " humilié, devenu opposant, serait un adversaire dangereux qui en sait beaucoup trop. Son départ divise déjà la base. Et s'il est revanchard, il saura appuyer où ça fait mal, au moment opportun. Un potentiel candidat Président de la République vient-il de naître ? Tout le monde a droit de rêver. Tout compte fait, ce n'est qu'une période difficile, où il semble toucher le fond. Tant qu'il n'est pas passé de vie à trépas, l'on ne doit jamais enterré un politique de son vivant.