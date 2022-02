Congo-Kinshasa: Désormais homme fort de l'UDPS - Augustin Kabuya - "Ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi, je les tolère et les supporte tous"

Après la décision de la Commission disciplinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), qui a depuis samedi 29 janvier 2022 pris les mesures de déchéance et d'exclusion au sein du parti, du président ai Jean Marc Kabund A Kabund, les commandes reviennent directement à l'actuel Secrétaire général Augustin Kabuya, qui dirigera le parti présidentiel jusqu'à la convocation de la prochaine assemblée générale. Le désormais numéro 1 de l'UDPS a, dès sa première prise de parole lancé un message d'unité, de tolérance et de démocratie aux membres de son parti politique.

Réunie au sein de leur permanence à Limete, la Commission nationale disciplinaire de l'UDPS a destitué et radié le président ai du parti pour raison de manquements graves. "Vu la gravité des manquements mis à sa charge, la commission nationale de discipline prend les sentences suivantes : déchéance de M. Jean-Marc Kabund, de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS ", a souligné la décision.

Cette structure disciplinaire interne du parti du sphinx de Limete lui reproche plusieurs méfaits dont "l'escroquerie par la vente des cartes, acte de corruption et d'extorsion dans les nominations aux postes de l'Etat, violences physiques" et de n'avoir pas répondu aux convocations lui envoyées. Il est aussi accusé de "supercherie politique en s'autoproclamant informateur lors de la coalition FCC-CACH, et d'agression répétée contre les éléments de la garde républicaine.

Nouveau vent

Autres temps autres mœurs, dit-on. Augustin Kabuya, le désormais nouveau dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) l'a affirmé. Il ne vient pas rendre compte ni moins semer des séparations comme il l'a confirmé dans son discours, le premier depuis que le parti présidentiel est sous sa houlette. Plutôt sur l'unité : "Je suis votre Secrétaire Général. Je suis Secrétaire Général de ceux qui m'aiment et de ceux qui ne m'aiment pas, car, c'est leur droit. Je ne veux pas voir un combattant régler des comptes ou s'attaquer à un autre combattant.

Ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi, je les tolère et les supporte tous. Nous ne sommes pas dans une église où tout le monde va dire Amen. Si quelqu'un est contre le Secrétaire Général, il va librement justifier sa position ; de même que si un autre aime le Secrétaire Général, il faut aussi le tolérer pour qu'il dise les raisons de son choix. Au-delà de tout, nous sommes tous enfants de Tshisekedi. Moi-même je suis membre de la convention démocratique. Dans les prochains jours, nous allons beaucoup veiller sur la liste de composantes qui forment cette structure. Pour le reste, je remercie tous les organes du parti tel que nous nous sommes réunis ici.

Je réitère mes félicitations particulièrement au bureau de la (CDP), à tous les Secrétaires Généraux Adjoints, à tous les Secrétaires Nationaux, à tous les Secrétaires Nationaux Adjoints, à la Ligue des femmes, à la Ligue des jeunes, l'école du parti, la Commission Égalité homme et femme, aux honorables députés, aux ministres et mandataires du parti. Que Dieu vous bénisse. Prière demander aussi à Dieu de me donner l'intelligence et la sagesse pour que je parvienne à diriger ce grand parti qu'est l'UDPS", a éclairci le nouveau leader de l'UDPS.