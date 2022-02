Congo-Kinshasa: Défenseurs de la Charte Africaine de la Jeunesse - UA - "Dialogue Intergénérationnel" débute ce mardi à Kinshasa

L'évènement tant attendu aura finalement lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme annoncé depuis la fin de l'année 2021, le "Dialogue Intergénérationnel" débute bel et bien ce mardi 1er février se clôture jeudi 3 février 2022.

A en croire Smith Etumba, l'un des Défenseurs de la Charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine en RDC et Coordonnateur DIG, le but de ce dialogue est de créer un cadre de concertation entre les jeunes et les décideurs pour l'implication de la jeunesse dans la gestion de la respublica. Ce dialogue Intergénérationnel est une initiative du Bureau de l'Envoyé spécial de la Jeunesse de l'Union Africaine à travers les jeunes désignés défenseurs de la charte africaine de la jeunesse. Il a pour thème : " Faisons taire les armes et créons des conditions favorables au développement de l'Afrique ".

Ce haut cadre d'échanges va servir des cadres de réflexion sur la contribution des jeunes dans l'instauration de la paix et rétablissement de la sécurité à travers les activités de sensibilisation des jeunes à ne pas adhérer aux groupes armés ; l'implication des jeunes dans l'instauration de l'Etat de droit et dans la lutte contre la corruption à travers un mécanisme spécifique de monitoring des cas de corruption et éventuellement de dénonciation devant la justice par les ONG ; l'appui considérable aux œuvres de création des jeunes pour stimuler l'esprit créatif et renforcement des capacités des jeunes leaders dans l'encadrement des autres jeunes ; la mise en œuvre d'un plan agricole en faveur des jeunes pour créer une attraction des jeunes vers ce secteur porteur de croissance et créateur des richesses ; - une large diffusion de l'agenda de l'Union Africaine et les objectifs de développement durable 2030 ODD des Nations Unies à travers les campagnes de sensibilisations sur l'ensemble du territoire national. A tout dire, 5 thématiques ont été retenues quant à ce.

Ce dialogue qui bénéficie de l'appui de l'Union Africaine, CORDAID et l'OMS, va accueillir 125 participants venus de toutes les provinces de la RDC. Il y aura des différentes structures des jeunes Congolais et des responsables des institutions étatiques ainsi que les leaders de la société civile. Le Premier ministre Sama Lukonde est attendu à la cérémonie d'ouverture prévue au Pullman Hôtel, alors que le Président de la République, Félix Tshisekedi est convié pour la clôture.

Parlant de la représentation nationale, il y aura 60% des femmes et 40% d'hommes. 80 participants sont de Kinshasa, 40 viennent de l'intérieur et 5 personnes des pays africains, dont la Tunisie, le Sénégal représenté par Maimouna Yade, le Tchad et le Congo Brazzaville. "la Discussion sera autour des différents points qui font en sorte que le pays ne marche pas ", dixit Smith Etumba, l'un des défenseurs de la Charte Africaine de la Jeunesse et Coordonnateur de DIG.

Après l'ouverture solennelle, les échanges vont se poursuivre dans des ateliers. Ce dialogue va permettre aux participants d'élaborer une feuille de route qui sera remise aux décideurs. Sur ce, CORDAID va assurer le suivi. Iris Nzolantima, Léon Nkengo et Conseiller Mbiya promettent un dialogue actif entre les vieux et les jeunes, les autorités et les participants en vue de trouver la solution aux problèmes des congolais.