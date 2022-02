Afrique Centrale: Paix et sécurité en Afrique centrale - Les experts de l'ONU en conclave à Brazzaville

Une réunion des représentants et envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU, des directeurs régionaux et coordonnateurs résidents du système des Nations unies en Afrique centrale s'est ouverte le 1er février, au Centre international de conférences de Kintélé, banlieue nord de la capitale congolaise.

La réunion de deux jours permettra, selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, également chef du bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale, François Lounceny Fall, aux participants d'échanger sur plusieurs épineuses questions liées à la paix et à la sécurité dans le continent. En outre, il sera aussi une occasion pour les experts de l'ONU de trouver les moyens et stratégies nécessaires afin d'éradiquer les conflits et autres fléaux que subit le monde en général et l'Afrique en particulier. Il s'agit notamment des questions relatives à la paix, à la pauvreté et à l'inégalité entre les peuples.

" Nous sommes tous conscients des fléaux qui dominent actuellement l'Afrique. C'est pourquoi, nous sommes à la quête d'une politique accrue pour renforcer la sécurité et promouvoir la paix dans le continent. Car, la prévention des conflits est un investissement à encourager et une responsabilité partagée entre les Etats ", a signifié François Lounceny Fall.

Pour sa part, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a appelé les participants à plus d'efforts afin de trouver les pistes de solution lors de leurs échanges et mettre sur pied une stratégie efficace permettant de contrer le fléau de l'insécurité qui augmente les conflits dans le continent et influe sur son développement. Il a précisé que l'Afrique ne peut que se féliciter du fait que depuis quelques décennies, elle connaît la présence effective des organismes du système des Nations unies.

" Au nom du gouvernement de la République du Congo, je vous remercie pour avoir fait le choix de Brazzaville pour abriter votre réunion stratégique annuelle, malgré les restrictions que nous impose la pandémie de la covid-19. Je suis convaincu que la tenue de cette réunion que nous saluons constitue une nouvelle occasion pour vous d'échanger les informations et les points de vue sur la manière de rendre les mécanismes et les procédures plus efficients liés à l'identification précoce des crises ou perturbations de tout genre. Ceci, pour mieux les prévenir et les résoudre le plus rapidement possible ", a-t-il ajouté. Le Congo soutient pleinement la stratégie adoptée par le secrétaire général des Nations unies, plus précisément celle de faire de la prévention en matière de la stabilité, de sécurité et de la paix une priorité absolue, a souligné Denis Christel Sassou Nguesso,.