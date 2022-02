Congo-Brazzaville: Kokutan'Art 2022 - Lancement de l'appel à candidature

Après une première édition réussie, les organisateurs des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) ont annoncé la tenue de la deuxième édition en mai prochain. En attendant, un appel à candidature est lancé à l'égard des artistes photographes désirant être programmés durant ce rendez-vous.

L'appel à candidature à la deuxième édition de Kokutan'Art est ouvert du 15 janvier au 10 mars. Comme l'année dernière, le présent appel à candidatures est destiné non seulement aux Congolais, mais également aux photographes du monde entier. " Les Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville se tiendront en mai à Brazzaville. Le présent appel est ouvert aux artistes photographes du monde francophone. Le comité de sélection choisira les dossiers qui présenteront des travaux pertinents et originaux sur le thème "L'Afrique qui vient" ", a fait savoir Zed Lebond, responsable de la plateforme Mbongui Art Photo et initiateur de Kokutan'Art.

Pour candidater, chaque artiste est tenu de fournir entre autres éléments : une fiche de renseignement remplie; un curriculum détaillé; une biographie en dix lignes maximum; une photo portrait et une photo d'identité de l'artiste en haute résolution; une copie scannée du passeport en cours de validité; cinq images haute définition (300 dpi) d'œuvres récentes (propriété de l'artiste); une attestation sur l'honneur qui garantit que les œuvres sont bien celles de l'artiste; un texte présentant le travail photographique.

Toutes ces pièces, comme le souligne le comité de sélection de la deuxième édition de Kokutan'Art, sont à envoyer par mail à mbonguiartphoto@gmail.com. Les projets seront évalués sur la base de leur qualité et de leur pertinence artistique. Au terme de l'examen des dossiers, douze artistes photographes seront retenus, puis informés par mail à la fin du mois de mars.

Initié par Mbongui Art Photo, en partenariat avec l'Institut français du Congo et biens d'autres, Kokutan'Art vise à promouvoir le métier de photographe d'auteur et accorder une visibilité aux artistes dont le talent ne demande qu'à être valorisé. Conférences, ateliers et expositions meubleront en mai le déroulement de cet événement, dont le calendrier de programmation reste à découvrir.