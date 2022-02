Congo-Brazzaville: Infrastructures - Lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana

Quarante ans après son initiation, le projet de construction du port en eau profonde de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique, est entré le 31 janvier dans sa phase d'exécution.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre sur place à Banana, dans la province du Kongo central, lançant ainsi les travaux de construction de cette mega infrastructure. Témoins de cet événement historique, les chefs des corps constitués ainsi que les représentants des forces vives ont fait le déplacement de Banana. Ces travaux ont été confiés au groupe DP World, spécialisé dans la construction, la gestion et la maintenance des grands ports et devraient durer deux ans. Ce groupe des Émirats arabes unis compte à son actif plus de quatre-vingts ports internationaux qu'il gère.

Dans les différentes interventions, les autorités congolaises ainsi que les partenaires de DP World ont relevé l'apport économique et social de cette mega infrastructure. Pour le ministre des Transports et Désenclavement, Chérubin Okende, la construction du port en eau profonde de Banana permet à la République démocratique du Congo (RDC) d'avoir une porte de sortie maritime sur son littoral de 37 Km. Cette infrastructure devrait à coup sûr booster le commerce extérieur du pays.

La première phase des travaux consiste en la construction d'un quai de 600 m et l'aménagement d'un espace de stockage de 25 ha pour un coût total de 1, 3 milliard de dollards américains. De Leur côté, les investisseurs émiratis se sont félicités du choix porté sur leur entreprise qui a une renommée internationale en matière logistique. " La construction du port de Banana est l'un des investissements les plus importants en Afrique ", a indiqué le manager de DP World qui a aussi précisé que ce port sera moderne et va répondre aux standards internationaux.

Considéré comme une nouvelle porte d'entrée d'Afrique, le port de Banana va susciter des emplois directs et indirects au bénéfice de la population congolaise. Le démarrage des travaux de construction du port est la conséquence de la signature, le 11 novembre 2021, d'un avenant au premier contrat signé entre le gouvernement congolais et DP World en 2017.

Sur la demande du chef de l'Etat, le contrat initial avait été revu et corrigé après un peu plus d'une année de négociations entre l'Etat congolais et les entrepreneurs émiratis. Le nouveau contrat est " gagnant-gagnant " car il préserve les intérêts des deux parties, avait précisé à l'époque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant les deux parties au cours d'une brève cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale. Le contrat qui lie désormais la RDC au groupe émirati DP World est aussi le fruit des négociations directes entre le chef de l'Etat et le gouvernement des Émirats arabes unis, actionnaire unique de DP World.