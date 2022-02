Congo-Brazzaville: Population - Un projet d'autonomisation des jeunes filles et des femmes à l'étude

Un atelier d'identification du projet "Autonomisation des filles et femmes pour la capture du dividende démographique" (Swedd-Congo) s'est ouvert à Brazzaville le 1er février et prendra fin le 3 du même mois.

L'atelier d'identification du projet "Autonomisation des filles et femmes pour la capture du dividende démographique" (Swedd-Congo) est organisé par le gouvernement avec l'appui du Fonds des Nations unies pour le développement (Fnuap) et la Banque mondiale. Il est question d'une réflexion stratégique, conduite par le ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale en vue de faciliter la compréhension des enjeux, défis et objectifs pour mettre en place un groupe de travail multisectoriel qui sera la structure de base devant élaborer le document projet.

Au Congo, les femmes représentent plus de la moitié, soit 51%, de la population estimée à 5 600 000 en 2021, a fait savoir le représentant assistant du Fnuap, Bénoît Libali. Plus d'une femme sur cinq est adolescente de 10 à 19 ans, correspondant à un pourcentage de 22% de la population, a-t-il poursuivi, tout en rappelant que les besoins non satisfaits en planification familiale atteignent 41%, chez les filles de 15 à 19 ans. La mortalité maternelle demeure élevée, l'indice d'inégalité de genre dans le pays est chiffré à 0,570... " L'initiative Swedd se présente pour le Congo, comme pour les autres pays de la région, une opportunité pour agir et corriger les défis ", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de tirer profit de l'atelier en cours.

En rappel, dans le but d'accélérer la création d'un environnement propice à la capture du dividende démographique, la déclaration de Brazzaville faite lors du forum des jeunes de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sollicitait, entre autres, l'extension du projet Swedd aux pays d'Afrique centrale. Après une demande formelle faite par le gouvernement congolais, la Banque mondiale a répondu favorablement et une mission d'identification est en terre congolaise du 26 janvier au 4 février 2022. Le projet Swedd est donc une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles et assurer leur autonomisation pour ainsi accélérer la transition démographique, stimuler le dividende démographique et réduire les inégalités entre les sexes.

Pour sa part, le Fnuap accompagne ce processus à travers un appui technique du bureau pays et du bureau régional Afrique de l'ouest et du centre. L'agence onusienne, par la voix de son représentant assistant, Bénoît Libali, a réitéré son engagement à renforcer le partenariat avec la Banque mondiale pour aider le Congo dans la réalisation de l'initiative visant à intégrer l'autonomisation des filles, des femmes et de dividende démographique dans les efforts déployés en matière de développement.