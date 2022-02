Gambie: Les leaders des partis d'opposition condamnent le sanglant affrontement entre l'ECOMIG et le MFDC dans la région de Foni

Certains leaders des principaux partis de l'opposition de la Gambie ont donné leurs opinions concernant le récent accrochage dans la région de Foni entre la Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) et le groupe séparatiste rebelle du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Ces leaders ont condamné avec la plus grande fermeté le malheureux et sanglant incident qui a eu lieu à la frontière entre la Gambie et le Sénégal il y a quelques jours.

Le principal parti d'opposition, le Parti Démocratique Uni (UDP), déclarait dans un communiqué Mardi: " Il y a quelques jours, un malheureux incident a eu lieu dans la région du Foni à proximité des villages localisés aux alentours de la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Bien que toutes les circonstances et épisodes concernant cet incident ne sont pas encore connues du public Gambien, le Parti Démocratique Gambien estime que cette tragique situation nécessite une réaction immédiate de la part du Gouvernement Gambien.

" Le Parti Démocratique Uni (UDP) exprime ses profondes préoccupations concernant le manque de considération pour l'intégrité et la souveraineté territoriale de la Gambie que cet incident a révélé au grand jour. Le Parti Démocratique Uni est fortement attaché au principe de la souveraineté territoriale des nations et exhorte donc les deux pays voisins à continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations historiques entre la Gambie et le Sénégal. Ces relations sont uniques et indispensables à la cohabitation pacifique entre nos deux nations. "

Le Parti Démocratique Uni a prévenu que cet incident pourrait gravement affecter les relations fraternelles entre les deux pays si rien n'est fait pour trouver une solution rapide et amicale en vue de remédier à cette situation. Néanmoins, le parti recommande fortement au Gouvernement de la Gambie de tout mettre en œuvre en vue d'éviter que les tensions et conflits internes du Sénégal n'aboutissent à des affrontements armés sur le territoire Gambien.

" Compte tenu de la situation géographique exceptionnelle de la Gambie, entourée par le Sénégal de tous les côtés à l'exception de la frontière Ouest, nous pourrions facilement assister à une escalade des conflits internes du Sénégal au-delà des frontières poreuses des deux pays. "

Le Parti Démocratique Uni (UDP) a applaudi la mise en place d'une Cellule d'Enquête Présidentielle et réclame la mise en œuvre complète des recommandations de cette cellule d'Enquête, et ce, à la suite d'investigations minutieuses, conclu le communiqué.

Dans la même veine, le leader et secrétaire général du Congrès Démocratique Gambien (GDC), l'Honorable Mama Kandeh, a exprimé au nom de son parti leur consternation concernant cette série d'évènements troublants et exhorte le gouvernement du pays à trouver une solution immédiate à cette situation.

" Le 24 Janvier 2022, un affrontement armé a eu lieu entre les rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) et les forces de la Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG). Il circule depuis ce jour-là des informations persistantes sur l'arrestation de citoyens Gambiens par les soldats du contingent Sénégalais de l'ECOMIG. "

" Selon le communiqué officiel publié par le Président du Sénégal, Macky Sall, les soldats conduisaient une mission contre l'exploitation illégale de bois. Ce communiqué a provoqué une multitude de questions concernant le mandat des forces de l'ECOMIG car un nombre important de personnes sont de l'avis que cette mission contre l'exploitation illégale de bois est contraire au mandat de la mission de l'ECOMIG dans le pays. "

" Et pour aggraver la situation, le Chef du village de Karol, Momodou Mbye Bojang et un Officier de Police Gambien attaché à l'Unité d'Investigation Criminelle, Abdou Jammeh, ont été arrêtés par des soldats Sénégalais. "

Le Congrès Démocratique Gambien (GDC) questionne également l'arrestation de citoyens Gambiens par des soldats Sénégalais. Le parti d'opposition Gambien qualifie ces arrestations d'absurdes car elles enfreignent les lois conventionnelles internationales qui interdisent l'arrestation d'un citoyen d'un pays par des forces étrangères, et ce, sans l'autorisation préalable des agences locales de maintien de l'ordre public.

Le Congrès Démocratique Gambien estime que cette intervention sans scrupule des forces de l'ECOMIG contrevient avec les devoirs et fonctions exclusivement réservés à la Police Gambienne car il n'incombe aucunement à un soldat étranger d'arrêter un citoyen dans son propre pays. Le Congrès Démocratique Gambien déclare également que l'ECOMIG n'a aucun mandat l'autorisant à veiller au respect des lois domestiques d'un pays.

Le Congrès Démocratique Gambien a exhorté le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la libération immédiate du Chef de Village Momodou Bojang et de l'Officier de Police Abdou Jammeh, les deux citoyens Gambiens détenus par les soldats Sénégalais.

" La conduite d'investigations sur le trafic de bois ou la déforestation est le rôle de la Police Gambienne et du Département des Forets de la Gambie. Il est important de noter que le prolongement de la mission de l'ECOMIG et la présence continue des troupes étrangères sur le territoire Gambien aura des répercussions énormes à long terme sur la souveraineté et la stabilité du pays " a conclu le communiqué.

En réponse à cet incident tragique qui a déjà provoqué le départ massif de centaines de villageois à la recherche d'un abri dans les villages environnants, le gouvernement a révélé la mise en place d'une Cellule d'Enquête Présidentielle, et ce, en vue de mener des investigations minutieuses sur cet incident. Les populations Gambiennes attendent avec impatience les conclusions de ces investigations.

Divergences d'opinions des conducteurs de véhicules sur la fréquence des accidents de la route