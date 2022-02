Sénégal: Crise scolaire - La FEF interpelle l'Etat

Dakar, 1 er fév (APS) - La Fédération de l'enseignement et de la formation (FEF) invite l'Etat à "faire valoir sa responsabilité" et exhorte les acteurs du système éducatif à plus "de retenue" pour "sauver l'école sénégalaise du chaos".

Dans un communiqué reçu à l'APS, la FEF qui regroupe le privé catholique, l'Union nationale des écoles privées laiques, le Collectif national des écoles franco-arabes autorisées, interpelle l'Etat à "faire valoir sa responsabilité de protection des citoyens et de leurs biens et exhorte tous les acteurs à plus de retenue pour sauver l'école du chaos".

Ces organisations notent que depuis quelques jours, "les élèves grévistes arrivent à déloger leurs camarades des établissements privés sur l'ensemble du territoire national".

Selon la FEF, "le niveau de violence a commencé à causer des dommages et préjudices inestimables avec des bus saccagés et plus gravement des élèves blessés".

"Depuis quelques jours, l'école sénégalaise traverse une crise qui affecte tout le système éducatif y compris le sous secteur de l'enseignement privé", déplorent ses responsables.

Le SAEMS et le CUSEMS, deux syndicats d'enseignants des cycles moyen et secondaire, sont en grève parce que l'Etat tarde à appliquer des accords qu'il a signés avec eux, selon leurs délégués.

Le G7, une coalition regroupant des syndicats d'enseignants, d'inspecteurs et de maîtres contractuels, a mis en garde lundi le gouvernement et l'opinion publique contre "les conséquences désastreuses" que pourrait engendrer la non-application des accords signés en 2014 avec les enseignants.

Lors d'un point de presse tenu à Dakar, Alcantara Sarr, son porte-parole, a fait état de "quelques manquements relevés dans la mise en œuvre et les résultats attendus" des accords conclus avec le gouvernement.