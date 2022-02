Madagascar: Musique - Virginie Ranaivoson, une perle musicale à " The Voice - Belgique "

Illustration même d'une passion intarissable, l'histoire de Virginie Ranaivoson inspire tout comme elle émeut. De sa modeste chaîne YouTube à son ascension dans " The Voice - Belgique ", la chanteuse s'affirme par son talent.

BIEN loin d'être une simple découverte pour le grand public, c'est d'ores et déjà une chanteuse accomplie qui s'est présentée dans le cadre du fameux télé-crochet " The Voice " en ce début d'année. Du haut de ses 35 ans, Virginie Ranaivoson conquiert à plein poumons la scène de cette incontournable émission en interprétant un titre toute à son image, " Somewhere only we know " du groupe britannique Keane. Si l'on a souvent été habitué à se laisser surprendre par le talent et la grâce de nos jeunes compatriotes lorsqu'ils conquièrent la scène de cette illustre compétition dans l'Hexagone, cette fois-ci c'est du côté de la Belgique que l'on se tournera.

Troquons ainsi les croissants et la baguette pour les moules et les frites, afin de nous joindre à l'épopée musicale de cette chanteuse d'origine malgache. Virginie Ranaivoson à l'état civil, elle s'est déjà forgée une petite notoriété à travers les réseaux sociaux en tant que " Airvivi.music ".

Résidente de Diekirch, une ville luxembourgeoise, la chanteuse nourrit sa passion pour la musique depuis sa tendre jeunesse. Une guitare à la main ou un piano pour y faire balader harmonieusement ses doigts, voici plus d'une quinzaine d'années déjà qu'elle partage fièrement son amour pour la chanson sur la plateforme YouTube.

Persévérante et dévouée

" À cœur vaillant, rien d'impossible ! " scande Virginie Ranaivoson en guise de mantra. Avec cette mentalité, qui illustre ainsi sa détermination, sa persévérance, mais surtout son courage à toujours aller de l'avant, la jeune chanteuse marque les esprits. " The Voice - Belgique " est certes déjà un énorme tremplin pour elle, notamment en ayant été sélectionnée par le rappeur Black M pour se joindre à son équipe, mais ses débuts ont aussi été prometteurs.

D'une grande humilité, Virginie Ranaivoson, par le biais de son alter-égo Air Vivi, a toujours su mettre en avant son authenticité . Excellente dans ses interprétations des tubes de Taylor Swift, Angèle, Imagine Dragons ou encore Vianney sur les réseaux sociaux, la jeune femme est tout aussi douée à l'écriture. Il y a treize ans, on lui reconnaît ainsi une première composition sobrement intitulée " Quand tu t'endors ", une douce ballade qu'elle chantait alors avec l'une de ses amies et qui racontait l'une de ses premières amourettes.

Depuis, elle n'a cessé de se perfectionner, en s'appliquant notamment à chanter aussi en anglais. On retrouve ainsi sur la chaîne YouTube d'Air Vivi des titres comme " To forget " et " I wasn't there ", qui reflètent tout son côté romantique, mais aussi un brin mélancolique. Chanter fièrement ses émotions et ses ressentis devient ainsi sa marque de fabrique.

Le choix du titre " Some-- where only we know " de Keane n'est donc pas anodin pour ces auditions à l'aveugle de " The Voice - Belgique ". " C'est une chanson qui a bouleversé ma vie. Une chanson qui me rappelle combien j'ai pu aimer et combien ça m'a blessé. C'est surtout le premier short YouTube que j'ai posté au mois de mai de l'année dernière et qui a eu un petit succès dont je suis fière" confie-t-elle en évoquant cette chanson. Audacieuse et talentueuse à la fois, Virginie Ranaivoson se dévoile comme un diamant brut prêt à briller sur la scène internationale.