Madagascar: Commune urbaine de Toamasina - Maintien de construction des pavillons au bord de mer

Le projet présidentiel Miami a repris après quelques semaines de trêve. Des constructions illicites ont été sommées de plier bagages.

Les membres gérants des bars " précaires ou en sachets " installés au bord de la mer à Toamasina ont été sommés de quitter les lieux pour laisser place à la réhabilitation de l'endroit. A partir de la place devant l'hôtel Neptune jusque devant la pizzeria en face du stade de football.

Dans une lettre adressée au PRM, ils ont alors contesté la décision de la commune urbaine de Toamasina pour la construction des pavillons, à la place des bars en sachet.

La municipalité laisse à leur initiative de partir de leur propre volonté et aucune démolition n'est envisagée.

" Il était prévu au début que nous puissions encore rester là et qu'on attend la deuxième phase de ce projet présidentiel. Nous attirons l'attention du Président pour résoudre la situation. Il est vrai qu'on a accepté de quitter les lieux mais plus tard. Un emplacement provisoire est nécessaire en attendant l'achèvement de la deuxième partie. Nous ne sommes pas contre le projet présidentiel ", avaient déclaré les plaignants dans une lettre.

Face à cette situation, le maire de la Commune urbaine de Toamasaina a défendu les efforts de développement de la ville déployés jusqu'à maintenant. Et surtout la réalisation du projet présidentiel Miami sur le front de mer.

Déséquilibre

" Nous les avons laissé choisir l'endroit où ils peuvent déménager en attendant la réhabilitation de quarante-deux pavillons neufs pour eux. Ils ont même signé un procès-verbal. Et voilà qu'ils reviennent sur leur décision. La vérité est qu'ils refusent de partir pour maintenir l'état actuel de ces bars qui nuit à l'image de la ville. Le titre bar en sachet ne s'adapte pas à la réalité et n'est pas approprié au statut de capitale économique de Madagascar. Pour éviter le déséquilibre dans les travaux d'extension du port et ces commerces précaires, le réaménagement était prévu être réalisé par lots. Toamasina ne mérite pas ces bars en sachet. La ville est à la merci de quelques minorités de gens, habitée par 350000 personnes, c'est la mentalité des commerçants qui veulent occuper les rues et verser dans l'irrégularité. Quoi qu'il arrive, qu'on tente de me salir au niveau de la Présidence, je ne souhaite et ne veux que le développement de la ville et laisser des réalisations durant mon mandat. Le projet n'est pas pour le Président mais pour les habitants et pour Toamasina. Je ne veux pas verser dans le populisme ", a déclaré le maire de la Commune urbaine de Toamasina, Nantenaina ,hier.