Madagascar: Campagne de reboisement 2022 - Premier rendez-vous Tagnamaro à Marohogo

" Recouvrir Madagascar d'arbres " ! Tel est l'objectif de la campagne de reboisement en masse (Tagnamaro) effectuée samedi à la station forestière de Marohogo, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga 2.

Les services techniques déconcentrés (STD) ainsi que les collectivités territoriales décentralisées (CTD) et représentants des diverses organisations, les militaires, les secteurs privés ainsi que des étudiants de l'Université de Mahajanga, ont participé à cette action de reboisement dirigée par la DIR EDD Boeny/Betsiboka et la Direction régionale de la communication de la région Boeny ainsi que la Préfecture de Mahajanga.

En comparaison à l'habituelle campagne de reboisement, les participants étaient moins nombreux. Mais tous les secteurs étaient représentés.

Au total, cinq mille jeunes arbres fruitiers tels que des tamariniers, du " pamba" et la variété appelée " arbre qui peut guérir jusqu'à cent-cinquante maladies " ont été plantés sur une superficie de 5 ha. Le gouverneur de la région Boeny a reconnu que ce genre d'action devrait être renouvelée, surtout durant la période des pluies. Et qu'il n'est plus nécessaire d'y aller en masse mais en petit groupe.

" On devrait continuer à planter des arbres dans la région de Boeny durant cette période de pluies, face à l'objectif de recouvrir Madagascar de forêts vertes. Nous avons nos arbres, mais les arbres que nous plantons sont pour nos enfants et petits-enfants et ils sont maintenant très recherchés ", a souligné le Gouverneur.