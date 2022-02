Congo-Brazzaville: Commerce extérieur - Des pistes vers l'amélioration du climat des affaires au pays

Les travaux départementaux du Groupe de travail commerce transfrontalier en vue de l'amélioration du climat des affaires, initiés par le Projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité (Padec), ont été lancés le 1er février en présence de Jean-Claude Etoumbakoundou, secrétaire général du département de Pointe-Noire.

L'atelier consacré à l'opérationnalisation du groupe de travail commerce transfrontalier, qui regroupe les représentants des administrations publiques et privées concernées par la question, a pour objectifs de faire l'état des lieux de toutes les procédures existantes à l'importation et à l'exportation, évaluer le coût et le temps passé, identifier les entraves et obstacles du passage portuaire, comparer les coûts à l'exportation et à l'importation et au transit des marchandises par rapport aux autres pays des zones Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Organisation pour la coopération et le développement de l'Afrique australe; proposer des mesures correctives visant la réduction des procédures.

" Comme vous le constatez, l'amélioration du climat des affaires est devenue la condition sine qua non du développement de notre pays. C'est pourquoi, au nom de la Banque mondiale, je réitère le soutien du Padec aux actions tendant à rendre la République du Congo attractive ", a dit Benoît Ngayou, coordonnateur du Padec. " Notre croissance économique dépendra à coup sûr de la vitalité de notre secteur privé et donc de ses transactions avec l'extérieur. Ainsi pour stimuler, consolider et pérenniser cette croissance, nous devons, de façon perpétuelle, améliorer le climat des affaires non seulement en prenant les textes réglementaires et législatifs, favorables au développement des entreprises mais aussi et surtout en veillant à leur bonne et rigoureuse application ", a-t-il ajouté.

Après la mise en place de la coordination des travaux, des sous-commissions pré dédouanement, dédouanement et post dédouanement, les participants regroupés en atelier vont rédiger les rapports qui seront validés en plénière et assortis de recommandations qui seront déposées au comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires qui, le cas échéant, va initier des réformes pertinentes.

" Un commerce frontalier voué aux obstacles n'est pas propice au développement des entreprises. Le commerce frontalier qui favorise le développement doit être celui qui s'adapte en temps de crise. Il doit aussi être celui dont la durée des opérations est réduite et les coûts à l'exportation, à l'importation et au transit des marchandises, clairement établis et vulgarisées ", a conclu le coordonnateur du Padec qui a rassuré que son organisme sera toujours présent dans l'accompagnement des groupes thématiques ou de travail en y apportant son soutien logistique et technique.