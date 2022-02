Congo-Brazzaville: Promotion du secteur privé - " L'amélioration du climat des affaires doit cesser d'être un slogan ", selon la tutelle

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a dévoilé le 31 janvier la lettre d'orientation de l'année en cours. Il a insisté sur la bonne collaboration qui devrait régner entre le cabinet et les structures sous tutelle.

A la direction générale de la Promotion du secteur privé, le ministre de tutelle a rappelé que son action s'inscrit dans la perspective africaine de l'agenda 2063, schéma et plan directeur visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. Le but étant aussi de lui permettre d'atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Le succès de l'agenda 2063 repose, a-t-il déclaré, sur le rôle du secteur privé dans la réalisation des objectifs de croissance des économies africaines et, par conséquent, dans la création de richesses et d'emplois.

En effet, conformément aux conclusions du 12e Forum du secteur privé de l'Union africaine, tenu du 10 au 12 novembre 2021 en Egypte, l'action de cette direction générale visera à renforcer la capacité du secteur privé national à répondre aux marchés perturbés et à assurer la résilience économique nonobstant la persistance de la pandémie de la covid-19.

" L'amélioration du climat des affaires doit cesser d'être un slogan. Elle devra s'inscrire au cœur des préoccupations d'une direction générale dont l'organisation sera revue et optimisée pour faire face aux attentes des investisseurs privés, et se matérialiser de manière concrète ", a précisé le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé.

Il s'agira, de manière spécifique, a-t-il poursuivi, d'optimiser les conditions d'exécution de la composante 1 du Projet d'appui à la diversification de l'économie congolaise, conformément à la dernière revue de la Banque mondiale et aux réserves émises lors de sa revue à mi-parcours courant novembre.

De son côté, la direction générale de l'industrie se devra, de manière générale, d'établir un diagnostic précis de l'appareil productif et institutionnel au sens large, de compléter la vision d'industrialisation globale du Plan national de développement (PND) 2022-2026 et d'identifier les objectifs précis d'émergence industrielle.

Mettre en œuvre le programme de vérification des marchandises

Avec l'entrée en vigueur de la loi de finances exercice 2022 en attendant la promulgation attendue des différents textes, l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité a reçu la mission de mettre en œuvre, courant premier semestre de cette année, le programme de vérification des marchandises avant embarquement. Ce programme devrait également s'en charger du contrôle des marchandises entrant en République du Congo par les frontières terrestres ; opérationnaliser progressivement, au travers d'un projet pilote subséquent, le schéma national de certification des produits issus de la production locale et des laboratoires de contrôle de la qualité et des normes ; revoir et dynamiser l'organisation et le fonctionnement de l'agence en la dotant des ressources matérielles et humaines et de systèmes d'information et dispositifs de contrôle interne en ligne avec sa vocation retrouvée.

S'agissant de l'Agence pour la promotion des investissements, elle doit, a dit Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, devenir la porte d'entrée de tout investisseur et de tout investissement au Congo. " A ce titre, elle devra prendre une part active dans l'élaboration de la banque des projets industriels. Elle devra assurer l'organisation d'au moins un évènement de portée internationale, au cours duquel les projets retenus notamment dans le cadre du PND 2022-2026 seront présentés à des investisseurs internationaux ", a-t-il indiqué.

Cette rencontre, la première de l'année, a été également une occasion pour le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé de faire le bilan à mi-parcours de son action sept mois après sa nomination.