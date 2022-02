Afrique: CAN 2021 - " Vous en rêvez de nos 7 CAN ", Ahmed Hassan, ancien capitaine de l'Egypte, dézingue Samuel Eto'o

L'ancien capitaine de l'Egypte, Ahmed Hassan, n'a pas manqué de répondre à Samuel Eto'o, après son discours motivateur aux Lions Indomptables.

Jeudi, le Cameroun rencontre l'Egypte en demi-finale de la CAN 2021. Ce choc des 1/2 finales devrait tenir toutes ses promesses. Et les deux états-majors commencent déjà à se lancer des petites piques. En effet, alors que Samuel Eto'o s'est adressé aux joueurs camerounais dans le cadre de la demi-finale qui va opposer l'Egypte au Cameroun, Eto'o a qualifié ce match de " guerre ". Le président de le Fécafoot invite les Lions Indomptables à tout donner pour réaliser le rêve des Camerounais à savoir gagner une 6e CAN.

" Avec la même mentalité, préparez-vous parce que ce sera la guerre ! La guerre les gars ! C'est comme ça qu'on devrait aborder ce match ! La guerre ! Vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion pour voir cette lumière... Impossible les gars, " avait lancé l'ancien joueur du FC Barcelone.

Le discours tenu par Samuel Eto'o n'a pas été particulièrement apprécié par Ahmed Hassan, l'ancien capitaine emblématique des " Pharaons ".

" Les camerounais ont peur de nous, ils en rêvent de gagner 7 titres continentaux comme on l'a fait par le passé, " a-t-il lancé dans une déclaration accordée à la chaîne TV " MBC Misr ", avant de poursuivre : " Nous sommes les rois d'Afrique et on détient tous les records au niveau des compétitions des clubs et des sélections ".