Tunisie/Cameroun: Tunisie / Ammar Jemal (ex-Aigle de Carthage) - " Je suis d'accord avec la nomination de Jalel Kadri "

L'ex international tunisien, Ammar Jemal s'est estimé heureux au sujet de la nomination de Jalel Kadri en tant que nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage de la Tunisie.

Limogé au lendemain de l'élimination de la sélection tunisienne en quart de finale de la CAN 2021 contre le Burkina Faso (1-0), Mondher Kebaier a été donc remplacé par son adjoint Jalel Kadri. Une nomination qui a plu à l'ancien défenseur de l'Étoile Sportive du Sahel, Ammar Jemal.

Selon Jemal, il n'y a plus de temps à perdre suite à l'élimination de la Tunisie et Kadri connait plus que quiconque l'ambiance du groupe et les qualités des joueurs.

" Je suis d'accord avec la nomination de Jalel Kadri. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre et le technicien connait plus que quiconque l'ambiance du groupe et les qualités des joueurs. J'ai confiance en lui et je pense qu'il est capable de nous emmener au Mondial du Qatar. Je suis même pour l'idée de le confirmer en cas de qualification. Il doit être confiant et ne pas abdiquer " a-t-il déclaré.

Pour rappel, la Tunisie affrontera le Mali en barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en mars prochain.