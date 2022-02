Maroc: Oujda accueille la première rencontre de la tournée territoriale de l'INDH

Oujda — - Le siège de la Wilaya de l'Oriental à Oujda a accueilli, mardi, la première rencontre régionale de la tournée territoriale organisée par la Coordination nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en vue d'évaluer les réalisations de la phase III de l'Initiative et examiner les moyens d'améliorer sa mise en œuvre.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du Wali, Coordonnateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri, du Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil de la région de l'Oriental, Abdenbi Bioui et des gouverneurs des provinces de la région, a été marquée par la présentation du bilan des programmes INDH dans la Région de l'Oriental.

Cette journée d'échanges, tenue en présence également des responsables des comités locaux de développement humain, d'élus, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants du tissu associatif, a permis de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l'INDH en termes de vision, d'objectifs et de gouvernance.

La rencontre, tenue en mode hybride (présentiel/distanciel), a été rehaussée par un débat entre les participants, qui ont émis des recommandations pour l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la région de l'Oriental.

Dans son allocution, M. Dardouri a indiqué que cette rencontre importante offre l'occasion de sensibiliser les nouveaux élus à la vision et aux enjeux de la phase III de l'INDH, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d'inclusion économique des jeunes, ajoutant que cette phase constitue un levier essentiel pour un développement humain inclusif, qui permette l'égalité des chances entre tous les citoyens.

Il s'agit aussi de mettre en œuvre la politique de proximité et la culture de la communication continue avec les acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes de l'INDH, a-t-il dit.

L'objectif est de procéder à une évaluation à mi-parcours des réalisations de la phase III avec la participation de l'ensemble des partenaires et intervenants, et recueillir les propositions à même de renforcer l'impact des programmes de l'Initiative auprès des catégories cibles et consolider les structures de gouvernance de l'INDH, a affirmé M. Dardouri.

Il a, en outre, relevé l'importance des programmes réalisés dans la région de l'Oriental durant les dernières années, dans le cadre de l'INDH, ciblant en particulier le capital humain des générations montantes, les jeunes et les catégories en situation de précarité, en plus des autres projets relatifs aux infrastructures.

De son côté, M. El Jamai a souligné que grâce aux efforts continus déployés par l'ensemble des intervenants au niveau de la région de l'Oriental, quelque 936 projets ont été programmés durant la période 2019-2021, pour un coût global de près de 856 millions de dirhams (MDH), dont 718 MDH apportés par l'INDH.

Sur ce total, 474 projets ont été entièrement achevés et 366 projets sont en cours de réalisation, a-t-il précisé.

Dans le cadre du plan régional de développement humain au titre de la période 2021-2023, un total de 969 projets a été programmé à travers cette région, pour une enveloppe de 794 MDH, financée par l'INDH à hauteur de 85 pc, a noté M. El Jamai.

Par ailleurs, et en vue de poursuivre les efforts visant des interventions sociales efficaces et intégrées dans le cadre de l'INDH durant les prochaines années, la région de l'Oriental a placé l'esprit et la philosophie de cette initiative au centre du cadre général du développement régional durable et harmonieux, ainsi que des orientations stratégiques du Schéma régional d'aménagement du territoire à l'horizon 2045, a-t-il fait savoir.

La rencontre d'Oujda fait partie d'une tournée territoriale conduite par le Wali, Coordonnateur national de l'INDH, et organisée à travers les douze régions du Royaume au cours du mois de février 2022.

Douze rencontres sont prévues à cet effet, une par chef-lieu de région, qui connaitront la participation de l'ensemble de l'écosystème INDH, qui compte plus de 16.000 personnes, dont les responsables de l'administration territoriale et des services déconcentrés de l'Etat, les élus et les représentants de la société civile.

Selon la Coordination nationale de l'INDH, cette tournée territoriale, qui intervient à mi-parcours de la phase III et au moment où le Royaume connait, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un remarquable essor de son développement socioéconomique, constitue une précieuse opportunité pour l'INDH de renforcer davantage son ancrage territorial et d'être pleinement à l'écoute des populations bénéficiaires de ses programmes.