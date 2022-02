Afrique: CAN 2022 - Burkina - " En football, on ne peut pas se développer en dehors de sa culture "

interview

À quelques heures de rencontres le Sénégal en demi-finales de la CAN 2022, le sélectionneur du Burkina Kamou Malo évoque sa fierté d'être à ce stade la compétition en tant que pur produit du football local. L'entraineur des Étalons n'oublie pas non plus les évènements dans son pays qui peuvent constituer une source de motivation pour ces protégés.

RFI : Kamou Malo, qu'est-ce que cela vous fait d'être un " local ", qui a fait toute sa carrière au Burkina, qui arrive aujourd'hui en demi-finales avec la sélection ?

Kamou Malo : C'est une fierté ! Cela veut dire que dans nos pays beaucoup de choses se font aussi et que la capacité n'est pas l'apanage de l'Europe. Si on a la confiance de nos autorités, on peut soulever des montagnes. Pendant longtemps, les entraîneurs africains ont été marginalisés et écartés pour des raisons non objectives. Il faut faire confiance à cette expertise africaine. On nous reproche de manquer d'expérience, mais tant qu'on ne nous met pas à l'œuvre, comment acquérir cette expérience ? J'ai fait toutes mes classes en Afrique, je n'ai jamais entraîné en dehors de l'Afrique, mais j'ai eu à faire des stages en Europe, il faut ça aussi. Ce transfert des compétences.

Considérez-vous cette demi-finale comme votre grand exploit depuis que vous être entraineur ?

Évidemment ! Le fait d'être déjà à cette CAN est un exploit. C'était inespéré pour certains. Au lendemain de ma nomination, je connais beaucoup qui ne pariaient pas cher pour une qualification à la CAN. Alors, il y a de quoi tirer légitimement une fierté et se dire que tout est possible en football.

" Nous sommes confrontés à ce terrorisme "

C'est quoi la méthode Kamou malo ?

Elle n'est pas particulière ! Ce n'est pas comme si je devais réinventer le football. J'ai les mêmes approches que les autres entraîneurs. Nous connaissons très bien notre environnement socio-culturel. Bien que ce soit du football, on ne peut pas se développer en dehors de sa culture. À un moment donné dans notre coaching, on active cette fibre culturelle en nous pour aller en compétition. Nous n'avons aucun complexe par rapport à notre culture ou notre relative pauvreté, mais les idées sont là. Quand vous voyez des entraîneurs étrangers arriver, il y a des limites objectives dont les gens ne parlent pas.

Après le quart de finale contre la Tunisie (1-0), vous aviez dédié la victoire au peuple du Burkina. Les évènements actuels dans le pays ajoutent-t-ils un supplément d'âme, une motivation, à votre équipe au moment d'aborder cette demi-finale ?

Notre peuple traverse des remous politiques. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à ce terrorisme qui ne cesse d'endeuiller quotidiennement notre peuple. Nous nous sommes donnés pour objectif de donner un brin de sourire à notre peuple. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Si nous pouvons le faire, par notre contribution sportive, nous n'allons pas marchander nos efforts. Les événements constituent un supplément de motivation pour nous parce que nous savons que tout ce que nous allons faire sera retenu par nos populations. On me demande le trophée, nous aurons à cœur d'offrir ce trophée à notre peuple.