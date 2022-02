Algérie: Foire du livre du Caire - Vif intérêt pour les œuvres algériennes

Le Caire — Le stand de l'Algérie qui prend part à la 53e édition de la Foire internationale du livre du Caire avec plus de 600 ouvrages de différents thèmes et genres, a suscité un vif intérêt parmi les visiteurs, notamment les jeunes.

Rehaussé par la présence de romanciers et de poètes algériens célèbres, le stand Algérie a attiré de nombreux jeunes amateurs de littérature qui suivent sur les réseaux sociaux les dernières nouveautés culturelles et littéraires sur la scène arabe et à travers le monde.

Les visiteurs étaient notamment intéressés par les œuvres littéraires, a-t-on relevé. Ils ont interagi avec les animateurs du stand et les romanciers présents, et abordé l'état de la culture et de la littérature en Algérie.

Par ailleurs, outre leur présence à l'exposition, les écrivains algériens primés dans de nombreux fora arabes et internationaux, contribueront à l'animation du programme d'activités culturelles et intellectuelles tracé par les organisateurs de la foire.

Elle avait également affirmé que l'Algérie serait présente lors des salons à venir avec un stand officiel en attendant de mettre en place les mécanismes permettant aux éditeurs algériens de prendre part aux grands rendez-vous internationaux.

Les activités de la 53e édition de la foire du Caire organisée sous le thème "Identité égyptienne ... Culture et avenir", et à laquelle participent 38 pays arabes et étrangers et de nombreuses maisons d'éditions, se poursuivront jusqu'aux 7 février.

Les organisateurs de cette manifestation, reportée d'un an en raison de la pandémie du coronavirus, ont désigné les écrivains égyptiens Yahya Haqqi comme Personnalité du salon et Abdel-Tawab Youssef comme Personnalité du pavillon Littérature pour enfants.