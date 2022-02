Afrique: Vents violents dans l'Est - Appel au respect des consignes de prévention

Alger — La Direction générale de la protection civile a appelé, mardi, les citoyens à respecter les consignes de prévention pour éviter les accidents domestiques et de circulation et ce, suite à l'annonce de vents violents devant s'abattre sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, indique un communiqué de cette institution.

"Suite au bulletin météo spécial annonçant des vents violents qui s'abattront sur les régions côtières Est du pays avec des piques dépassant parfois 80 km/h et les régions intérieures Est avec des piques pouvant dépasser 90 km/h durant la validité, la DGPC appelle les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et accidents de la circulation liés aux conditions climatiques défavorables", note le communiqué.

Il s'agit de "ranger et fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés, de prévoir des moyens d'éclairage de secours qui n'ont pas besoin d'électricité à l'exemple des lampes torches et des piles de rechange, de protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux, remonter les stores et s'éloigner des fenêtres", précise la même source.

La Protection civile recommande, entre autres, aux professionnels du bâtiment de mettre les grues en girouettes, tout en avertissant les citoyens aussi de la nécessité d'éviter, en cas de déplacement, les secteurs boisés, de limiter la vitesse et de prévenir un proche du départ, de la destination et l'arrivée.

Le Centre national des prévisions météorologiques avait annoncé, lundi, à travers un bulletin météorologique spécial (BMS) que des vents forts pouvant atteindre ou dépasser les 90 km/h souffleront sur plusieurs wilayas de l'Est du pays ce mardi.

Sont également concernées par ce BMS les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa le même jour de 03h00 à 23h00 où la direction et la force des vents seront de Nord à Nord-Ouest avec une vitesse de 60/80 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.