Algérie: 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA - Lamamra à Addis-Abeba

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra est arrivé mardi à Addis-Abeba (Ethiopie) pour participer aux travaux de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), regroupant les ministres des Affaires étrangères des pays membres, a indiqué un communiqué du ministère.

"Cette session, qui se tiendra au siège de l'UA le 2 et 3 février courant, sera consacrée à l'examen d'une série de questions relatives à la coopération bilatérale entre les pays africains en vue de faire face aux différents défis sécuritaires et politiques imposés par la conjoncture, outre les retombées de la pandémie du Covid-19 sur la situation économique et sanitaire", a précisé le communiqué.

Il sera également question de l'examen des rapports des activités des différents mécanismes et commissions sectorielles du Conseil exécutif, outre le renouvellement de la qualité de membre de nombre de structures principales", a noté la source.

Outre sa participation aux travaux du Conseil exécutif, M. Lamamra devra tenir plusieurs rencontres avec ses homologues des pays africains portant sur la coordination autour des questions figurant à l'ordre du jour et la poursuite des efforts de notre pays pour préserver l'unité de l'organisation africaine et de la mettre à l'écart des tentatives visant à l'affaiblir et à la diviser, a conclu le communiqué.