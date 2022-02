Togo: Les tortues marines célébrées pour la 2ème fois dans la Commune de Golfe 1

Il n'y a pas de 1 sans 2, c'est un adage bien connu et bien partagé dans la commune de Golfe 1 et à l'Association ERD-Afrique (Environnement et Relève de Demain en Afrique). Après une 1ère édition très appréciée l'année dernière, ces deux partenaires et d'autres ont lancé ce Mardi à Lomé, la 2ème édition de la Journée cantonale des tortues marines.

Placée sous le thème, " notre communauté, une partie de la solution ", cette 2ème édition qui fait suite à une première bien réussie l'année dernière, selon les différents intervenants à cette cérémonie de lancement, a pour objectif d' " attirer l'attention sur les actions qui peuvent contribuer à la sauvegarde de la biodiversité que regorge le vieux Bè et en particulier des tortues marines mettra l'accent sur des activités de sensibilisation, de concours de fabrication d'objets à base de déchets recyclés en classe, de concours de poèmes ouvert aux collèges dans le but de lancer les clubs environnement au sein de 5 écoles, de concours de dessin ouvert au niveau primaire et collège ". Ces concours qui devront connaitre la participation d'une dizaine d'écoles du canton de Bè et de la Commune de Golfe 1 verront décerner des prix de participation à la Meilleure fille, et de Meilleur Ambassadeur...

Représentant le ministre Edem Kokou Tengue, ministre de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, son Secrétaire général, est revenu sur la nécessité de la protection de l'écosystème marin et a rappelé aux uns et aux autres les garde-fous juridiques mis en place par le gouvernement togolais et le législateur pour faciliter la traduction dans les faits de cette protection de l'écosystème marin dont fait partie les tortues marines. Entre autres, il a évoqué un projet de loi de 2021 " pour mettre en valeur notre littoral ". Il a dès lors formulé une invitation à l'observation des prescriptions inscrites dans ce projet de loi. Enfin, a-t-il salué l'engagement du président d'honneur de l'association ERD-Afrique, le Chef canton de Bè, Togbui Aklassou Adéla, pour son engagement en faveur de la protection de ces tortues.

Ce dernier, pour sa part a situé l'éveille de la conscience pour une meilleure protection des tortues marines, au " début d'une nouvelle ère " pour son canton. I n'a pas hésité à évoquer entre autres initiatives de ERD Afrique que sont " Sépopo : un cadre d'accompagnement des maraichers ", " nos THMH : un cadre de valorisation et de protection des tortues marines avec des séances de patrouille de nuit ", " l'école de la Nature : un programme de sensibilisation et d'éveil de conscience sur la protection de l'environnement ", " Bélito propre : une activité de nettoyage du littoral de Bè tous les samedis ".

Plus que jamais engagé aux côtés des acteurs précités, la Mairie par la voie du Maire Joseph Koamy Gomado, s'est montrée admirative du dévouement des responsables et membres de l'association ERD-Afrique) qui avec-t-il affirmé " se privent parfois de sommeil dans la sauvegarde des tortues marines qui viennent pondre sur la côte de la commune ". Et enfin, a-t-il réaffirmé l'engagement de la Commune aux côtés de tous pour l'atteinte des objectifs en vue de la protection de la biodiversité marine.

La cérémonie a été aussi marquée par une remise de don au centre de santé Saint Camille de Bè Kpota Colas.