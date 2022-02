Congo-Kinshasa: Le Festival Amani ouvre ses portes vendredi à Goma

La 8ème édition du Festival pour la paix dans la région des Grands lacs africains, autrement appelé " Festival Amani ", va se tenir du vendredi 4 au samedi 6 février au village Ihusi à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Celle-ci intervient après une année d'absence à la suite des restrictions dues au COVID-19.

Le but poursuivi à travers cet évènement est de rassembler, par la culture, des personnes de plusieurs horizons et ainsi offrir un espace de fête, loin des problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre. C'est aussi une occasion de redorer l'image de Goma, de l'Est de la RDC et de la région des Grands lacs, de manière générale, et montrer au monde la volonté qu'ont les jeunes et les moins jeunes de la région de construire un avenir meilleur et d'user de leur talent pour y arriver.

Cette année, le Festival Amani de Goma célèbre l'inscription, par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est en tout cas ce qui est inscrit sur la page d'accueil du site du festival Amani.

Artistes musiciens attendus

L'Edition 2022 accueille notamment les artistes musiciens, Roga Roga et son Extra Musica Zangul de Brazzaville, Aslay de la Tanzanie, Robinio Mundibu, Mohombi, en plus des Ngoma Ambassador de la ville touristique de Goma et le groupe SLM de Beni, précisent les organisateurs.

La 1ère édition du festival Amani remonte en fin août 2013. La 7ième édition de 2020 avait accueilli plus de 34.500 festivaliers. On pouvait y trouver soixante-cinq stands pour les organisations et associations partenaires encadrés par au moins huit cent-dix bénévoles.