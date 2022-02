Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine - Le ministre Amédé Kouakou remet du matériel à la police nationale

Le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Dr Amédé Kouakou a procédé, le mardi 1er février 2022, à la remise de matériel roulant au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le site Canal au bois à Treichville Carrefour Solibra qui a accueilli la cérémonie.

Précisément, Amedé Kouakou a remis 15 véhicules de transports de troupes (Vtt) et 10 véhicules Pick up d'une valeur de 698. 162.000 Fcfa à l'unité de régulation de la circulation de la police nationale.

Ce don vise à optimiser la régulation du flux de véhicule et garantir une mobilité ainsi qu'une fluidité acceptable pour les populations pendant la phase des travaux des projets en cours à Abidjan. Les dits travaux qui provoquent beaucoup d'embouteillage.

" Après avoir remis officiellement le 20 septembre 2020, au siège du Projet de Transport Urbain d'Abidjan (Ptua), 50 motos, 20 scooters et 70 casques, j'ai le plaisir d'achever enfin ce projet en mettant à votre disposition 15 véhicules de transports de troupes (Vtt) et 10 véhicules pick-up complémentaires d'une valeur de 698. 162.000 Fcfa. Ainsi le cout total de l'ensemble des acquisitions affectées au profit de l'unité de régulation de la circulation de la police nationale est de 833.225.000 Fcfa ", a-t-il déclaré.

Toutefois, le ministre a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux trois partenaires techniques et financiers du gouvernement sur ce projet (Ptua) que sont la Bad, le Fonds pour l'environnement Mondiale (Fem) et l'Agence Japonaise de Coopération International (Jica).

" La réalisation de ce vaste Projet, de plus de 600 milliards de Fcfa va permettre à terme d'apporter une réponse appropriée à la fluidité du trafic et à la sécurité routière dans le Grand Abidjan ", a-t-il éclairé.

Et de rappeler quelques missions du Ptua, que sont entre autres la construction du 4e pont reliant la Commune de Yopougon à celle d'Adjamé et ses voies d'accès ; la réalisation de 03 échangeurs sur le Boulevard François Mitterrand aux Carrefours de l'école de Police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie ; l'aménagement de l'autoroute périphérique Y4 ; le dédoublement de la route de la prison civile ; et le dédoublement de la route de Dabou.

Le ministre de l'environnement et du développement durable, Jean Luc Assi, le gouverneur du district d'Abidjan, Beugré Mambé et le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur et de la sécurité, ont chacun apprécié les donations à leur juste valeur. Benjamin Effoli, le directeur de cabinet de Vagondo Diomandé et le ministre Jean-Luc Assi ont promis de faire bon usage de ce matériel.