Afrique: ½ CAN 2021/Burkina Faso-Sénégal - Les Etalons, prêts pour le combat

Les Etalons sont à un pas d'une deuxième finale de leur histoire.

La première demi-finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football TotalEnergies, Cameroun 2021, mettra aux prises les Etalons du Burkina Faso aux Lions de la Téranga du Sénégal ce soir au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Une rencontre que l'équipe nationale du Burkina va aborder sans son buteur Dango Ouattara, mais, avec son capitaine Bertrand Traoré.

Le Burkina Faso et le Sénégal, invités dans le dernier carré de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football TotalEnergies Cameroun 2021, seront au coude-à-coude ce soir au stade Ahmadou- Ahidjo de Yaoundé pour une place en finale. Un derby ouest-africain qui s'annonce palpitant au vu de ce que les deux équipes nationales ont montré dans cette compétition. Etalons et Lions de la Téranga sont montés crescendo au fur et mesure de leurs sorties dans cette CAN.

Après des débuts de compétition poussifs, ils semblent maintenant retrouver leurs marques. Dans les deux camps, on estime que le match sera difficile. " L'équipe actuelle du Burkina est différente de celle que nous avons rencontrée en 2016 et 2017. Celle-là est jeune et l'instabilité du pays fait en sorte qu'elle est très motivée ", explique le coach des Lions, Aliou Cissé.

Quant au sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, il indique que " la difficulté réside dans le fait que le Sénégal fait partie des meilleures nations de football en Afrique et regorge de grands joueurs ". Quoi que l'on dise, à ce stade de la compétition, un seul résultat sied : la victoire. Et le portier Hervé Koffi pense qu'elle sera de leur côté. " Nous nous attendons à un gros match face au Sénégal, mais nous savons ce que nous devons faire. Nous sommes conscients et confiants ", laisse-t-il entendre.

Certes, les Lions ont de grands attaquants, reconnait le portier burkinabè, " mais nous aussi, avons de grands défenseurs ". Il a avoué que la situation au pays leur met une " pression positive ".

La gestion des émotions

Pour Hervé Kouakou Koffi, ses coéquipiers et lui n'ont jamais voulu être classés parmi les favoris, " mais, d'aller le plus loin possible dans la compétition. Nous donnerons tout pour gagner le Sénégal ".

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, déplore le fait que beaucoup de leurs adversaires ne mettent en avant que leurs individualités. Cependant, insiste -t-il, le Sénégal ce n'est pas onze joueurs mais un groupe de vingt-huit footballeurs interchangeables. Il reconnait toutefois que la rencontre sera difficile. " Nous les avons bien étudiés et nous comptons sortir vainqueur de cette affiche ", espère-t-il.

Son entraineur abonde dans le même sens. Pour ce match, Aliou Cissé veut se focaliser sur les atouts de son équipe. " Notre force, nous la connaissons. Cela fait six ans que nous bourlinguons sur le continent africain. Il y a des joueurs qui en sont à leur quatrième CAN. Cela, c'est de l'expérience que nous devons faire valoir ", prévient-il. Les Lions sont plus expérimentés, mais cela n'inquiète aucunement Kamou Malo.

" Quand vous jouez une équipe comme le Sénégal, il faut rester vous-mêmes. Nous n'allons pas changer notre identité parce que nous croisons le Sénégal. Nous allons rester nous-même ", déclare-t-il. Il reconnait tout de même que quelques erreurs sont souvent commises par sa défense.

" Nous avons travaillé à minimiser les erreurs ", rassure-t-il. Pour le sélectionneur national du Burkina, la jeunesse des Etalons peut être à la fois une arme supplémentaire et une insuffisance. " La preuve, dans la gestion des émotions, mon équipe montre deux visages " constate Kamou Malo. Il se réjouit des retours de son capitaine Bertrand Traoré et du défenseur Yssoufou Dayo.

Le seul absent pour ce match est bien Dango Ouattara suspendu pour avoir été exclu lors du précédent match face à la Tunisie. Le coup d'envoi de ce Burkina-Sénégal sera donné à 19h TU par l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema. Il sera assisté du Soudanais Ibrahim Abdalla Mohamed et du Kenyan Gilbert Cheriyot.

Equipe probable

Hervé Kouakou Koffi, Issa Kaboré, Steeve Yago, Yssoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Adama Guira, Blati Touré, Fabrice Sangaré, Cyrille Bayala, Bertrand Traoré, Cheick Djibril Ouattara