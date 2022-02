Ile Maurice: Pétition électorale - Coup de tonnerre au no 15 : des votes invalides inclus

Après la circonscription no 19, c'est au tour du no 15 (La Caverne-Phoenix) de retentir avec des bruits de votes non divisibles par trois. Ce qui impliquerait que des bulletins - 27 en tout - n'auraient pas dû être pris en compte mais l'ont été.

Si la différence de 27 votes en excès identifiés dans les sept salles de dépouillement au no 15 s'avère être en faveur de Gilbert Bablee, elle réduirait de moitié l'écart de voix entre ce dernier et Cader Sayed-Hossen. Mais on n'en est pas encore là. Les 27 votes présumément invalides doivent être confirmés par un recomptage qui pourrait aussi éventuellement relever d'autres anomalies. Et ce n'est pas gagné d'avance.

Car les juges Aruna Devi Narain et Denis Mootoo ont bien fait comprendre que s'ils ont approuvé le recomptage au no 19 malgré la motion faite en dehors du délai prescrit et du contenu de la pétition électorale originelle, c'était à titre exceptionnel. Et d'ajouter qu'ils l'ont fait en raison, entre autres, du "margin in the difference of votes between the petitioner and the first respondent and we are satisfied that there is a real possibility in the circumstances that the difference in votes may be cancelled by the mistakes in the counting"

Les juges dans l'affaire au no 15, Benjamin Marie-Joseph et Ratna Seetohul-Toolsee, autoriseront-ils un recomptage là où l'écart est encore plus réduit, soit 49 voix entre Sayed Hossen et Gilbert Bablee ? Ou suivront-ils la mise en garde de leurs collègues Aruna Devi Narain et Denis Mootoo ? Il faut savoir que les pétitions électorales concernent probablement l'un des plus importants éléments de notre démocratie. On se rappelle que ces nouveaux éléments n'ont fait surface que lors des échanges de documents entre les pétitionnaires et la commission électorale.

Les juges tiendront-ils compte de cette situation "exceptionnelle" ? On ne sait pas non plus si Gilbert Bablee, le commissaire électoral et l'Electoral Supervisory Commission ne présenteront pas d'objections à un recount et suivront la voie de la transparence comme dans le cas du no 19. On le saura ce mercredi, lorsque l'affaire sera prise sur le fond. C'est la Recapitulation Sheet de la Returning Officer, Marie Estelle Lambert-Henry, au no 15, qui a permis de découvrir cette grave anomalie. Une sorte de mea culpa un peu tardif ?