Ile Maurice: Profs non payés - Le directeur de la PSEA s'engage à agir

Les enseignants des collèges privés sont à bout. Hier, une vingtaine d'entre eux a protesté devant la Private Secondary School Authority (PSEA) à Beau-Bassin.

Motif : dénoncer le non-paiement des salaires de janvier 2022 et allocations de transport de novembre 2021 à janvier 2022. Selon l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), organisateur de la manifestation, le directeur de la PSEA a rencontré les protestataires et a indiqué que ces anomalies seront corrigées progressivement.

"Entre 300 et 400 membres du personnel éducatif font face à divers problèmes. D'abord, il y a le non-paiement des salaires pour janvier 2022. Puis, l'allocation de transport par autobus n'a pas non plus été payée pour novembre et décembre 2021 et pour janvier 2022. En revanche, les enseignants des collèges d'État ont bien perçu ces gains. Ils nous ont envoyé leur fiche de paie en guise de preuve. La PSEA ne peut faire l'impasse dessus", déplore Bhoseparsad Jhugdamby, président de l'UPSEE.

Ainsi, dès 10 heures, hier, les membres de ce syndicat et des enseignants ont manifesté devant les locaux de la PSEA. "C'est avec une émotion douloureuse que nous avons dû venir ici pour protester. Des amis nous ont appelés pour nous informer qu'ils n'ont pas reçu leurs salaires. La dernière fois qu'ils ont été rémunérés, c'était en décembre 2021. On sait que janvier 2022 est un long mois. Ces enseignants ont des familles et des enfants", s'insurge Arvind Bhojun, secrétaire de l'UPSEE.

Dans d'autres cas, d'autres effectifs sont en train "de mendier" pour leur boni de fin d'année. Le paiement des allocations manque aussi à l'appel. Un fait concédé par Patrick Paya, enseignant au collège du Saint-Esprit. "On a besoin d'avoir des explications sur ces allocations impayées." Chandra Prakash Ramkalawon, éducateur au collège Friendship, soulève un autre problème : les allocations promises pour l'enseignement en ligne, et ce, depuis le dernier confinement. Reena Chumun, éducatrice du collège Friendship pour filles, rebondit sur ce point. "Les montants pour les cours en ligne étaient dus depuis avril 2021. Et avec la fermeture des écoles en novembre, on a rebasculé sur ce mode d'enseignement. Rien n'a été fait pour les enseignants au niveau des allowances."

La protestation des enseignants a visiblement porté ses fruits puisque Shiv Luchoomun, le directeur de la PSEA, a fini par les recevoir. "Il y a eu des rencontres par groupe de cinq enseignants. Sur tous les griefs évoqués, le directeur a affirmé ne pas être au courant des problèmes en question. Comment est-ce possible ? Les officiers ont aussi été sollicités." Au terme de ces réunions, le directeur de la PSEA a pris l'engagement de régler ces problèmes progressivement. Selon Chandra Prakash Ramkalawon, les officiers techniques ont été convoqués sur la question d'allocations pour l'enseignement en ligne. "Nous avons été rassurés sur le paiement futur des montants dus ainsi que pour le transport."